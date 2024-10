S.A. 20:59 Sabato notte si torna all´ora solare Il passaggio dall´ora legale all´ora solare avverrà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Alle ore 3:00, gli orologi dovranno essere spostati indietro di un´ora



ALGHERO - Si ritorna all'ora solare come ogni autunno dal 1916 in Italia. Il passaggio dall'ora legale all'ora solare avverrà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Alle ore 3:00, gli orologi dovranno essere spostati indietro di un'ora, tornando alle 2:00. Questo passaggio ci regala un'ora di sonno in più, ma le giornate appariranno "più corte", con il buio che arriverà prima nelle ore pomeridiane, mentre la luce si farà vedere con anticipo al mattino. L'ora solare rimarrà attiva fino all'ultimo fine settimana di marzo 2025.