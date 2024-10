Dir 8:53 Un pomeriggio con il Verdi, a Fertilia Giovedì 31 ottobre la scuola media di Fertilia, ospita l’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi: sarà aperta a tutti, per vivere un pomeriggio in musica. L´appuntamento è dalle ore 15



FERTILIA - L’Istituto Musicale G. Verdi di Alghero dal mese di settembre ha ripreso le attività nella sua nuova sede operativa e vuole condividere, con una grande festa, questo bellissimo luogo con tutte le amiche e gli amici del Verdi grazie ad allieve e allievi, insegnanti, famiglie, il Comitato di Quartiere e il Centro Commerciale Naturale di Fertilia. Dalle 15 insegnanti allieve e allievi suoneranno per tutti, per vivere un pomeriggio in musica. L'appuntamento è dalle ore 15 di giovedì 31 ottobre.