Corso benessere sul lavoro: iscrizioni

SASSARI - L’Unione del Coros, nello specifico il Comitato Unico di Garanzia denominato Cug, ha voluto programmare per il mese di Novembre un corso di formazione sul benessere organizzativo rivolto ai dipendenti delle Pubbliche amministrazioni che fanno parte dell’Unione dei comuni del Coros. La mission è migliorare l’apprendimento di buone pratiche e formare il personale sugli obiettivi che ogni PA dovrebbe perseguire, in termini di qualità del servizio e di benessere lavorativo visto che si interfaccia con il cittadino. Il benessere sociale, personale e organizzativo è alla base di un luogo di lavoro produttivo: questo corso vuole dotare i dipendenti di strumenti che possano diventare facilitatori in un ambiente di lavoro che deve fungere da esempio per la comunità. L’Unione, che persegue questi obiettivi già dalla costituzione del Cug, e con l’ausilio della Consigliera di Parità vuole adesso arrivare nel cuore delle Pa. Il corso, organizzato Eleonora Cesarani, consulente Family Audit, si articola in quattro giornate più una interamente dedicata alle figure apicali, sindaci, dirigenti, segretari, PO, amministratori, assessori, consiglieri che verrà organizzata martedi 19 novembre ad Olmedo al centro sociale con inizio alle ore 9 00 e chiusura alle 13 30.



Mentre i quattro incontri programmati nei comuni del Coros sono stati organizzati per venire incontro alle diverse esigenze di chi lavora e si terranno secondo questo calendario: martedì 5 novembre 2024 a Codrongianos al Centro sociale via Roma, giovedì 7 novembre a Muros presso l’auditorium, martedì 12 novembre a Ploaghe nell’ ex convento Cappuccini e giovedì 14 novembre a Tissi presso il centro culturale di via Dante. Tutti gli incontri inizieranno alle 9 00 e termineranno alle 13 30. “Con le tue parole crei un mondo intorno a te”, questo proverbio Navajo riassume l’invito che questo progetto vuole stimolare, impegnandoci per elevare costantemente il nostro essere, la nostra formazione, il nostro equilibrio nell’ottica di migliorare il rapporto con gli altri. La progettazione e attuazione di questo corso di formazione è frutto di un’indagine condotta nel gennaio 2023, che riguardava i diversi aspetti del contesto in cui si svolge l’attività lavorativa e includeva le tre tipologie di rilevazione previste dall’Autorità trattate in maniera integrata volte a una verifica dei diritti fondamentali dei/delle lavoratori/lavoratrici, e tutti gli aspetti organizzativi del mondo del lavoro. L’insieme delle informazioni contribuiscono a definire un concetto più ampio di benessere lavorativo. Nel 2024 è stato realizzato un focus group a Tissi durante il loro percorso di acquisizione della certificazione Family Audit; di seguito è partita la Co-Progettazione del percorso formativo sul benessere organizzativo insieme al CUG dove è stato somministrato un questionario sul fabbisogno formativo e finalmente a Novembre si inizia con la formazione.