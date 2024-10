S.A. 10:33 Premio Isio Saba: semifinale al Teatro Massimo Dopo le esibizioni andate in scena nelle scorse settimane sul palcoscenico prestigioso del Teatro Massimo di Cagliari, mercoledì 30 ottobre, alle 20.30, la giuria di esperti presieduta dal compositore e pianista Paolo Carrus e dal direttore artistico del Premio Gianrico Manca, ascolterà l’ultima tornata di artisti selezionati per la IV edizione del Premio



CAGLIARI - Ultima serata delle semifinali live per il Premio Isio Saba 2024 organizzato da Jazz in Sardegna e associazione Il Jazzino di Cagliari. Dopo le esibizioni andate in scena nelle scorse settimane sul palcoscenico prestigioso del Teatro Massimo di Cagliari, mercoledì 30 ottobre, alle 20.30, la giuria di esperti presieduta dal compositore e pianista Paolo Carrus e dal direttore artistico del Premio Gianrico Manca, ascolterà l’ultima tornata di artisti selezionati per la IV edizione del Premio. Ad esibirsi nella sala M2 del Teatro Massimo, con entrata libera, saranno Biagio Russo Trio (Biagio Russo, pianoforte; Damiano De Matteis, contrabbasso; Pasquale Mandia, batteria), Luca Gallo Quintet (Antonio Floris, guitar; Gianluca Vigliar, sax tenore; Vittorio Esposito, pianoforte; Giulio Scarpato, contrabbasso; Luca Gallo, batteria), Ava Alami Duo (Ava Alami, voce; Vittorio Esposito, pianoforte /tastiere), Jacopo Fagioli Dialogue (Amedeo Verniani, contrabbasso;

Davide Strangio, chitarra; Mattia Galeotti, batteria).



Biagio Russo Trio nasce dall'esigenza di unire due aspetti della musica e della personalità umana estremamente interdipendenti. Due aspetti che rispondono alla necessità di unire emotivamente il musicista e l'ascoltatore attraverso la cantabilità delle melodie popolari e il pathos e l'imprevedibilità della musica improvvisata. Luca Gallo Quintet è una formazione nata quest’anno con l’intento di registrare delle composizioni originali e condividere la musica scritta nel corso degli anni. Ava Alami Duo è un gruppo connotato da diverse influenze musicali, dal jazz al folk, all’elettronica. Nelle sue esibizioni Ava Alami cerca di condurre l'ascoltatore in un viaggio onirico tra composizioni originali, musica popolare persiana e rivisitazioni di classici del jazz. Le melodie e i testi sono di importanza vitale per la cantante che, nonostante sia nata e cresciuta in Italia, custodisce con cura il bagaglio culturale che ha ereditato da entrambi i genitori.



Il quartetto di Jacopo Fagioli Dialogue, condotto dal trombettista toscano Jacopo Fagioli, nasce infine dalla visione comune dei quattro musicisti rispetto a una musica inclusiva che si nutre di diverse influenze e approcci applicati all’improvvisazione jazz e alla composizione originale. La creazione della musica comincia nelle composizioni del leader e prende forma attraverso le sensibilità uniche e personali dei singoli musicisti che operano di concerto un’indagine profonda attraverso l’improvvisazione. Come sempre, le serate del Premio Isio Saba, condotte dal musicista Giacomo Serreli, forniscono una preziosa occasione per il pubblico di tutte le età di ascoltare le eccellenze di artisti e band musicali in arrivo da tutta Italia. Il concorso ha infatti lo scopo di premiare e promuovere i musicisti che, nel solco della figura e della storia del promoter lsio Saba, dimostrino la loro spiccata personalità artistica e la loro eccellenza creativa. Si ricorda il concorso offre al vincitore assoluto della finalissima un premio in denaro di tremila euro. La giuria assegnerà anche una Menzione Speciale al concorrente la cui proposta musicale abbia mostrato un evidente carattere innovativo. Il vincitore assoluto e il vincitore della Menzione Speciale avranno la possibilità di partecipare agli eventi inseriti nel cartellone del Festival Internazionale Jazz in Sardegna. La serata finale di premiazione (finalissima) si svolgerà il 20 novembre 2024 al Teatro Massimo di Cagliari. L'elenco dei tre finalisti che accederà alla finalissima sarà pubblicato a breve sulle pagine dell’omonimo sito.



Nella foto: Biagio Russo