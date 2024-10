S.A. 10:31 A Cagliari La Gigi Riva Football Week Dal 5 al 10 novembre, Cagliari ospiterà una serie di eventi unici, nei luoghi simbolo della città, per rendere omaggio non solo al campione, ma anche all’uomo profondamente legato alla Sardegna e ai suoi valori. Il programma



CAGLIARI - Si avvicina una settimana di celebrazioni per l'80° compleanno di Gigi Riva, simbolo del calcio italiano e sardo, e icona di umanità, coraggio e passione. Dal 5 al 10 novembre, Cagliari ospiterà una serie di eventi unici, nei luoghi simbolo della città, per rendere omaggio non solo al campione, ma anche all’uomo profondamente legato alla Sardegna e ai suoi valori. La Gigi Riva Football Week aprirà ufficialmente i battenti martedì 5 novembre alle ore 10:00, con l’evento inaugurale presso la Sala Giorgio Pisano de L’Unione Sarda. Qui verranno presentati gli appuntamenti della settimana, accompagnati da installazioni multimediali e pagine storiche del Gruppo. A seguire, il Planetario ospiterà la prima proiezione “Il cielo del 7 novembre 1944”, che ricreerà la volta celeste della notte in cui Riva nacque e verrà riproposta fino a domenica 10. La serata si concluderà con l’apertura straordinaria e gratuita del Museo Cagliari 1920 all’Unipol Domus, con l’evento “Un sardo nato in Lombardia”, dove Giorgio Porrà, Riccardo Milani e Jacopo Cullin esploreranno il legame speciale tra Riva e la Sardegna, con l’introduzione di Enrico Pilia.



Il 6 novembre, alle ore 10:00, alla Manifattura Tabacchi, si inaugurerà La Corte, centro nevralgico della manifestazione, con aree dedicate allo street soccer, esposizioni dei murales e contributi artistici dal mondo social, e la mostra immersiva “Luigi”, che offrirà una prospettiva profonda sulla vita di Riva. Sempre alla Manifattura, ci sarà anche il Visitor Center della Fondazione Mont’e Prama, partner istituzionale dell’evento. Alle 18:00, il Notorious Cinemas ospiterà la proiezione del film Nel nostro cielo un rombo di tuono di Riccardo Milani con una introduzione del regista prima della visione. La giornata si concluderà alle 20:00 presso Doppio Malto con “Pensieri e parole”, serata di aneddoti e musica condotta da Veronica Baldaccini ed Egidiangela Sechi, accompagnate dalla voce di Chiara Effe e la sua band, e tanti ospiti. A partire dal 6 novembre, presso i campi CS Belly dell’Ossigeno, sarà allestita un’area con accesso gratuito per le sfide due contro due.



Il 7 novembre, nella giornata del compleanno di Gigi Riva, la celebrazione proseguirà alle 10:00 alla Manifattura Tabacchi con “Sky Sport Original”, dove Davide Bucco racconterà i retroscena delle produzioni Sky dedicate a Riva. Alle 12:00, il Comune di Cagliari omaggerà Riva con la piantumazione di un albero simbolico in Piazza Endrich, considerando le radici e il legame tra il campione e la città. Alle 17:30, il pubblico potrà incontrare Riccardo Milani presso Coin per l’evento “Dietro le quinte” sul celebre film Nel nostro cielo un rombo di tuono. La giornata culminerà alle 20:30 al Teatro Lirico di Cagliari con Sa Festa, condotta da Alessandro Bonan, una serata arricchita dalla presenza di Claudio Ranieri, Gigi Buffon, Fabio Cannavaro, una rappresentanza del Cagliari Calcio e altri ospiti dello sport. Anche Jacopo Cullin, i Tazenda, Piero Marras, Moses Concas, Chiara Effe e Diana Puddu renderanno omaggio con le loro performance artistiche. I biglietti per la serata saranno disponibili gratuitamente a partire da giovedì 31 ottobre, alle ore 18:00, presso il Box Office Sardegna e tramite il circuito Boxol. Gli altri eventi in programma saranno prenotabili su Eventbrite a partire da oggi.



L'8 novembre, alle ore 10:00 al Teatro Doglio, Marco Cattaneo, insieme a Gigi Buffon e Fabio Cannavaro, presenterà La leggenda di Rombo di Tuono, un evento dedicato ai più piccoli per raccontare la straordinaria storia di Riva. Alle 11:30 presso i campi CS Belly (Ossigeno), Energit e il Cagliari Calcio collaboreranno per il torneo delle Accademy e della scuola calcio Gigi Riva Energia in Campo. Una giornata dedicata alle nuove generazioni sostenuta anche dalla Saras. La giornata si concluderà alle 20:30 al Teatro Doglio, con Marco Bucciantini e ospiti che ripercorreranno le imprese di Riva nell’evento El hombre vertical. Il 9 novembre, dalle 10:30 alla Manifattura Tabacchi, saranno esposti alcuni cimeli inediti di Gigi Riva. La giornata culminerà con il pre-partita e la partita Cagliari-Milan, dalle 17:30 all’Unipol Domus, con tributi speciali dei tifosi per onorare la leggenda.



Infine, il 10 novembre La Gigi Riva Football Week si concluderà con una giornata aperta allo Street Soccer dalle 10:00 alle 20:00, tra la Manifattura Tabacchi e i campi CS Belly, con sfide e giochi aperti a tutti. Alle ore 20:00, il Notorious Cinemas proietterà ancora gratuitamente il film Nel nostro cielo un rombo di tuono, un ultimo tributo alla leggenda. L’iniziativa gode del sostegno della Fondazione di Sardegna e dei marchi d’eccellenza del territorio, ed è patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal Comune di Cagliari, da Sardegna Ricerche e Sogaer. All’interno dell’aeroporto di Cagliari è stata recentemente inaugurata la biblioteca “Rombo di Tuono”, dedicata a Gigi Riva, per accogliere i visitatori in arrivo e partenza, in modo particolare in questa settimana. Anche il Comune di Leggiuno, paese natale di Riva, ha voluto dare il proprio patrocinio all’evento.