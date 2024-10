S.A. 14:03 Nuovo Dipartimento Agraria dedicato ad Antonio Segni Il Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, Gavino Mariotti, inaugurerà il nuovo palazzo didattico edificato nell’area del Dipartimento di Agraria dell’Ateneo, che verrà intitolato ad Antonio Segni, alla presenza di suo figlio Mariotto



SASSARI - Giovedì 7 novembre alle 11.00 il Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, Gavino Mariotti, inaugurerà il nuovo palazzo didattico edificato nell’area del Dipartimento di Agraria dell’Ateneo, che verrà intitolato ad Antonio Segni, alla presenza di suo figlio Mariotto. Al Presidente emerito della Repubblica italiana infatti, nonché ex Rettore dell’Ateneo di Sassari, va ascritto il merito di aver fondato la Facoltà di Agraria nel 1946 e posato la prima pietra dell’edificio attuale nel 1963.



La struttura di tre piani comprende la nuova biblioteca di dipartimento al piano terra, 4 aule didattiche al 1° piano e l'aula magna di 330 posti al 2° piano che ospiterà la cerimonia di inaugurazione, tutte accessibili a persone con disabilità, e dotate di attrezzature multimediali per videoproiezioni, lezioni a distanza e traduzioni simultanee. Nel palazzo ci sono anche due aule studenti (student hub) da 30 posti complessivi oltre a 2 sottopiani di parcheggi e deposito libri.



L’evento si aprirà con lo scoprimento della targa, il taglio del nastro e la benedizione dell’ingresso del palazzo didattico da parte dell’Arcivescovo Mons. Gianfranco Saba. La cerimonia proseguirà nell’aula magna con i saluti del Magnifico Rettore Mariotti, del Sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, del direttore del Dipartimento di Agraria, Ignazio Floris, del Prorettore alla Didattica, Pietro Pulina, della Rappresentante delle studentesse e degli studenti nel Consiglio del Dipartimento di Agraria, Sara Masala. Seguirà l’intervento di Simone Loddo, dirigente dell’Area appalti ed edilizia, volto a illustrare i lavori per la realizzazione dell’edificio. Il prorettore alla Ricerca Giuseppe Pulina terrà una breve relazione dal titolo “L'alta formazione in agraria in Italia: dall'Unità alla fondazione della Facoltà di Sassari”; infine è previsto un intervento del professor Mariotto Segni.