Pallacanestro Alghero vince contro Aurea Sassari

ALGHERO - Ancora una vittoria per la Costruzioni Valentino Pallacanestro Alghero, che batte la Pallacanestro Aurea Sassari con il punteggio di 69-82. Quello ottenuto a Sassari è il terzo successo consecutivo, arrivato al termine di una partita non affatto semplice. I giovani giallorossi infatti faticano in apertura di match, complice anche l’assenza di parecchi senior, subendo l’energia degli avversari, abili nel giocare in transizione e nel punire dall’arco. Poi la riscossa SAP, suonata dal giovane Murru, che ridà fiducia ai suoi compagni, permettendogli di ricucire il gap e fare l’allungo che poi li porterà a condurre fino alla sirena finale. Una partita che ha regalato grosse soddisfazioni, e che si è dimostrata inoltre un ottimo campo di prova per i giovani giallorossi: coach Brembilla è infatti riuscito a dare spazio a tutti i componenti della squadra.



Ma i numeri del match dicono molto altro: quella scesa ieri in campo è stata una formazione giovanissima, con un quintetto base composto solamente da Under. Elemento importante che rende la società fiera del lavoro che sta compiendo sui propri giovani. In evidenza le prestazioni di Fabio Rosas, chiamato a sostituire il fratello in cabina di regia, che è stato in grado di ricoprire in maniera eccellente il ruolo, e di Tiziano Fonnesu, sixth man of the match con la sua grinta ed energia, oltre assieme al precedentemente citato Federico Murru.





Pallacanestro Aurea Sassari - SAP Alghero 69-82

Parziali: 29-24; 9-21; 11-17; 20-20.

Progressivi: 29-24; 38-45; 49-62; 69-82.

Pallacanestro Aurea Sassari: Langiu G. 19, Pischedda 4, Desole 19, Sini, Sanciu 5, Langiu L. 1, Langiu A. 2, Doro 2, Sanna, Basoli F. 17. All. Basoli.

SAP Alghero: Fadil 6, Tanda 5, Fanciulli, Doppiu, Chemerys 16, Fonnesu 6, Murru 7, Rosas F. 4, Coulibaly 32, Rud 6. All. Brembilla.