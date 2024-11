Cor 10:10 Basket B: tripleta per lamercede Battuta Elmas. Nel prossimo week end arriva Selargius, un´ottima squadra e un bel banco di prova per le ragazze di De Rosa



ALGHERO - Tre su tre, anche una buona Elmas si arrende alla Mercede. Il I quarto, giocato punto a punto, inizia con una serie di folate offensive dell'Elmas, che si porta in vantaggio per 6-2, però le padrone di casa, guidate da Derekyuvlieva rientrano pian piano fino al 19-12 10mo. Nel II quarto (30-14 il parziale) la Mercede guidata da Murgia, Silanos e Derekyuvlieva allunga prepotentemente fino al 49-26 al 20mo.



III quarto (19-13) ancora favorevole alla Mercede, le solite Murgia e Derekyuvlieva oltre a Coni continuano a macinare punti, rispondendo a Mura Cancellu e Dell'Omodrame. Punteggio fissato sul 68-39 al 30mo. Il IV ed ultimo periodo (17-9) è giocato a viso aperto da entrambe le formazioni, a metà quarto esordio in serie B per Giorgia Malfitano, classe 2009, che mette a referto anche una tripla. Punteggio finale 85-48, terza vittoria e percorso netto per la squadra catalana.



«Abbiamo disputato una buona partita, siamo partite un po' contratte, ma già da metà primo quarto la squadra si è ricompattata e ha ripreso a giocare bene - dichiara Francesco De Rosa- dobbiamo continuare a lavorare per migliorare l'amalgama e la condizione fisica, perché quando corriamo e difendiamo forte per 40' possiamo mettere in difficoltà parecchie squadre. Nel prossimo week end ci attende Selargius, un'ottima squadra che sarà per noi un bel banco di prova».