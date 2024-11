Cor 19:11 Gionta e Riccardo presentano il disco Il duo algherese Gionta e Riccardo presenta il disco “Quan Miraves a Lluny” ad Alghero. Il concerto di presentazione si terrà al Poco Loco giovedì 7 novembre alle ore 21.30



ALGHERO - Gionta e Riccardo, duo algherese vincitore dell’edizione 2023 del CantAlguer, Concurs per Joves Cantautors de l’Alguer presenterà il disco “Quan Miraves a Lluny” al Poco Loco (C. Gramsci 8) giovedì 7 novembre alle ore 21.30. Il duo è composto da Gionta, nome d'arte di Antonio Francesco Daga (Alghero, 1995), cantautore, compositore e speaker radiofonico, in grado di padroneggiare vari generi musicali, pop-dance, elettronica e trip-hop, e da Riccardo Pinna (Alghero, 1993), pianista compositore e direttore di coro, con diverse collaborazioni all’attivo.



Il disco, registrato nei primi mesi del 2024 presso lo studio The Chicken Coop di Alghero, include nove canzoni originali in algherese ed un grande classico della canzone algherese, una versione della celebre Ninna Nanna di Montanari e Salvietti, tutto in chiave pop moderno realizzato con piano e voce, ispirato dalla musica dei Coldplay.



La produzione del disco fa parte dei premi della seconda edizione del CantAlguer – Concurs per Joves Cantautors de l’Alguer, ideato da Claudio Gabriel Sanna e organizzato dalla Plataforma per la Llengua con la collaborazione della Delegació del Govern a Itàlia de la Generalitat de Catalunya, dell'Obra Cultural de l’Alguer, del Centre Cultural Antoni Nughes-Escola de Alguerés, della rivista Enderrock e dell'Universitat Catalana d'Estiu, e ha il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. Durante la serata sarà possibile acquistare il disco. Plataforma per la Llengua e i collaboratori invitano il pubblico a partecipare numeroso. L'ingresso è libero.