«Idrogeno, progetto irricevibile». Appello ai consiglieri del territorio

Cor 17:40 «Idrogeno, progetto irricevibile»

«Si chiede a gran voce che tutti i rappresentanti politici in seno al consiglio comunale di Alghero trovino la giusta sintesi con i colleghi omologhi dei comuni della rete metropolitana di Sassari per valutare costi e benefici dell'opera che ad oggi sembra non avere nessun beneficio. E' ora di fermarsi un attimo e fare quello che non si è fatto fin'ora, perché ascoltare la popolazione che lavora e produce reddito con aziende di eccellenza dell'agroalimentare e del turismo, in un territorio che attira milioni di turisti all'anno, ricco di storia, di beni archeologici e paesaggistici, tutelato dal PPR, non è solo un dovere civico ma un obbligo morale per chiunque sia stato eletto o si sia candidato a rappresentare l'interesse collettivo». ALGHERO - Ad una settimana esatta dalla riunione convocata dal Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto per presentare al territorio il progetto PNNR relativo al collegamento ferroviario con treni a idrogeno nella tratta Alghero-Sassari Sorso proposto da Arst Sardegna e Assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna, si è tenuta una riunione operativa tra i comitati dell'agro, il Comitato Metrotranvia Sassari Alghero Sorso e i cittadini portatori di interesse. Nello stesso giorno l'assessora regionale era impegna a Porta Terra nel tentativo di trovare nuove modifiche al tracciato [ LEGGI ].Presenti Mimmo Pirisi presidente del Consiglio Comunale di Alghero, Mario Bruno e l'Assessore Enrico Daga. Un pomeriggio dedicato all'analisi di quanto successo in settimana, alla visione della documentazione ma soprattutto dedicato al confronto per trovare la giusta posizione tra la necessità di sviluppo e le legittime posizioni dei portatori di interesse. Dalla riunione è emerso chiaramente che il territorio conferma quanto già detto a gran voce lo scorso lunedì, rigettando integralmente il progetto sia nei contenuti che nella sostanza.«E' chiaramente emerso, purtroppo solo adesso, che si tratta di un opera così come pensata e proposta devastante e impattante per il territorio, che non da risposte alle esigenze della collettività, senza che siano state valutate soluzioni alternative di mobilità decisamente più sostenibili dal punto di vista sia ambientale che economiche. Inoltre va evidenziato che si rigetta con forza il metodo utilizzato, calando dall'alto un progetto così importante per gli equilibri del territorio, senza nessuna condivisione se non quella della settimana scorsa a procedura quasi praticamente chiusa» sottolineano dal Comitato di borgata Sa Segada – Tanca Farrà, dal Comitato di borgata Santa Maria La Palma, Comitato di borgata Guardia Grande – Corea, Comitato di borgata Maristella, Comitato Zonale Nurra e Comitato Metrotranvia Sassari Alghero Sorso.«Si chiede a gran voce che tutti i rappresentanti politici in seno al consiglio comunale di Alghero trovino la giusta sintesi con i colleghi omologhi dei comuni della rete metropolitana di Sassari per valutare costi e benefici dell'opera che ad oggi sembra non avere nessun beneficio. E' ora di fermarsi un attimo e fare quello che non si è fatto fin'ora, perché ascoltare la popolazione che lavora e produce reddito con aziende di eccellenza dell'agroalimentare e del turismo, in un territorio che attira milioni di turisti all'anno, ricco di storia, di beni archeologici e paesaggistici, tutelato dal PPR, non è solo un dovere civico ma un obbligo morale per chiunque sia stato eletto o si sia candidato a rappresentare l'interesse collettivo».