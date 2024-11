S.A. 11:25 Confcommercio: Corso di barman a Sassari e Olbia Al via la sessione autunnale dei corsi di formazione per Barman, primo e secondo livello, in programma, dal 2 al 14 dicembre, presso le sedi Confcommercio di Sassari ed Olbia



SASSARI - Aperte le iscrizioni alla sessione autunnale dei corsi di formazione per Barman, primo e secondo livello, in programma, dal 2 al 14 dicembre, presso le sedi Confcommercio di Sassari ed Olbia. I corsi sono inseriti, anche quest’anno, nella nuova programmazione dell’Ente Bilaterale del Turismo Sardegna (EBTS) per il periodo 2024-2025 e potranno, pertanto, essere agevolmente frequentati sia dai titolari che dai dipendenti delle aziende aderenti all’Organismo Paritetico a titolo completamente gratuito.



Due settimane di formazione intensiva, secondo un format ampiamente collaudato: 5/6 ore al giorno di lezioni teoriche e pratiche sotto la guida attenta e qualificata di un professionista affermato che opera sull'intero territorio nazionale in collaborazione con la FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. Gli interventi formativi saranno realizzati dallo staff dell’Academy Specializzata del Sistema Confcommercio, Performa Sardegna, da oltre vent’anni impegnata nell’erogazione di percorsi di formazione continua a favore degli operatori del turismo, del commercio, dei servizi e dei loro collaboratori e familiari coadiutori.



Un percorso formativo di prim'ordine, pensato per tutti coloro che desiderano approfondire le conoscenze tecniche necessarie per operare nel “Mondo del Bar”, da veri protagonisti, progettato con cura anche nell'interesse di quanti vogliono intraprendere una strada ricca di opportunità e prospettive, apprendendo i principali segreti di una professione, quale quella del Barman, sempre più qualificata e creativa, particolarmente richiesta ed apprezzata in un territorio a vocazione turistica, dalle enormi potenzialità, come il Nord Sardegna.