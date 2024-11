S.A. 11:36 Continuità: Comitato per monitorare servizio Obiettivo primario del Comitato è stato assicurarsi che il servizio venga gestito con efficienza e qualità, lavorando in sinergia per garantire la migliore soddisfazione possibile da parte degli utenti. All’incontro hanno partecipato, oltre ai vertici dell’Assessorato dei trasporti e della Direzione generale, il Direttore territoriale dell´Enac e i rappresentanti delle compagnie aeree



CAGLIARI - Si è svolto ieri, martedì 5 novembre, il Comitato di monitoraggio del trasporto aereo in Sardegna, un incontro voluto e convocato dall'assessora dei Trasporti, Barbara Manca, per fare il punto con le compagnie aeree sul servizio di continuità territoriale aerea. Obiettivo primario del Comitato è stato assicurarsi che il servizio venga gestito con efficienza e qualità, lavorando in sinergia per garantire la migliore soddisfazione possibile da parte degli utenti. All’incontro hanno partecipato, oltre ai vertici dell’Assessorato dei trasporti e della Direzione generale, il Direttore territoriale dell'Enac, Roberto Solinas, l’ingegnere Enac, Fabrizio Ricci e i rappresentanti delle compagnie aeree coinvolte nel servizio di continuità territoriale: Aeroitalia, Ita Airways e Volotea.

La riunione tecnica è stata l'occasione per ribadire ai vettori i punti fermi del decreto ministeriale che governa l'obbligo di pubblico servizio (OSP) e per valutare insieme a loro l'opportunità e la possibilità di integrare tutta una serie di servizi che, seppur non previsti dal decreto, sarebbero di grande importanza per i cittadini sardi.



«L’obiettivo di questo comitato - ha dichiarato l’assessora Barbara Manca - è assicurare ai passeggeri un servizio aereo che risponda appieno alle esigenze di mobilità, evitando disagi e risolvendo tempestivamente le criticità. Abbiamo ribadito alle compagnie l’importanza di mantenere standard operativi e qualitativi elevati, perché - ha concluso Manca - il diritto alla mobilità è fondamentale per i cittadini sardi». Il Comitato di monitoraggio, che si riunirà periodicamente, è stato istituito per garantire un costante controllo sul rispetto degli accordi e per affrontare tempestivamente eventuali disservizi, proponendo soluzioni concrete e migliorative in collaborazione con tutti gli attori coinvolti. Seguiranno degli incontri singoli con ciascuna compagnia per affrontare le problematiche segnalate dai cittadini all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione e al servizio di monitoraggio interno dell'Assessorato, in modo da concordare insieme le strategie di miglioramento. Questa attività di vigilanza, promossa dall’Assessorato, si inserisce nel quadro di un impegno costante per assicurare che il servizio di continuità territoriale sia all’altezza delle aspettative e delle necessità del territorio.



Nella foto: l'assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca