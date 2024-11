S.A. 16:28 Cage Warriors Academy a Sassari Il 16 novembre, al Tarantini Fight Club, torna la più grande promotion d´Europa all´interno della 15ª edizione del Fight Club Championship. L´evento vedrà protagonisti i migliori atleti italiani delle arti marziali miste in sfide avvincenti



SASSARI - Il grande appuntamento con il Cage Warriors Academy ritorna a Sassari, portando ancora una volta in Sardegna il meglio delle MMA dilettantistiche italiane e internazionali. L’evento si terrà sabato 16 novembre 2024 alle ore 20.30 al Tarantini Fight Club, nella sede di via Venezia, all’interno della 15ª edizione del Fight Club Championship. Questa collaborazione tra il Cage Warriors Academy – la massima promotion europea, che ha lanciato più atleti in UFC di qualsiasi altra organizzazione – e il Fight Club Championship, rappresenta un'occasione unica per i talenti italiani delle MMA. Infatti, il Fight Club Championship, il top a livello nazionale nel campo delle competizioni dilettantistiche, offre agli atleti un palcoscenico di alto livello, riconosciuto dalla Federazione Italiana e dal CONI.



«È un grandissimo momento per le MMA italiane - dichiara Angelo Tarantini, responsabile regionale del movimento, docente federale e cutman UFC -. Le arti marziali miste sono state finalmente riconosciute dal CONI e, grazie a promozioni come la nostra, tanti giovani italiani stanno trovando spazio e opportunità per competere nelle gabbie di tutto il mondo. In Sardegna il numero di club è aumentato esponenzialmente, anche grazie all'eccellente lavoro svolto da Federkombat». La serata si preannuncia carica di emozioni, con undici incontri nazionali che vedranno sfidarsi i migliori atleti delle scuole sarde. Il main event della serata metterà di fronte Tiziano Aiello, campione italiano in carica, e Matteo Dore, l’idolo locale, in una sfida che si preannuncia avvincente e carica di significato sportivo. Aiello e Dore si sono già affrontati nella finale dei Campionati Nazionali di giugno a Roma, e per Dore sarà l’occasione di rimettersi alla prova, stavolta davanti al pubblico di casa.



«La sfida con Aiello - riprende Tarantini - è una tappa importante per il percorso di crescita di Matteo. Vincere o imparare, questo è il nostro motto e quello della Federazione. Ecco perché gli incontri, anche quelli che svolgiamo in casa, mettono sempre davanti atleti di esperienza». Il Fight Club Championship rappresenta l’unico show ufficiale di MMA in Sardegna, patrocinato da Federkombat e dal CONI, e vedrà la partecipazione di dieci club italiani: da Cagliari ci saranno Wolf Pack, CL Team, Nova Uniao e Ferrari Gym, da Sassari e provincia Tarantini Fight Club e Predators, quindi Golden Rule da Oristano, Team Serra da Nuoro. Dalla penisola sono in arrivo la Invictus di Mantova e la Luta Livre di Torino. L’appuntamento del 16 novembre sarà un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di MMA e per chiunque voglia scoprire il mondo delle arti marziali miste, sostenendo gli atleti sardi e vivendo l’adrenalina di un evento unico nel panorama nazionale.