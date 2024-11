S.A. 18:09 Emergenza parcheggi: proposte per Alghero Un dibattito sul tema dei parcheggi è promosso dall’associazione Iniziativa Alghero. L´appuntamento è sabato 16 novembre allo Stabilimento Lido Novelli



ALGHERO - Sabato 16 novembre, alle ore 10,00 presso la sala dello Stabilimento Lido Novelli in via Lido n. 14, si terrà l’incontro dibattito “Emergenza parcheggi: analisi e soluzioni” promosso dall’associazione Iniziativa Alghero. Il problema della ricerca di un parcheggio, soprattutto durante la stagione estiva, è diventato impossibile sia per i residenti che per i turisti. La carenza di parcheggi oltre ad aumentare i volumi di traffico cittadino ed aumentare l’inquinamento urbano incide negativamente sulla qualità della vita delle persone. In questo primo incontro tematico promosso dall’associazione Iniziativa Alghero verrà presentata una proposta di nuove aree parcheggio che sono state individuate dopo un attento studio della realtà cittadina.



Nella foto: Francesco Sasso di Iniziativa Alghero