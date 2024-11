S.A. 12:27 Premio Isio Saba 2024: il 20 novembre la finalissima Mercoledì 20 novembre (ore 20.30), a salire sul palcoscenico della sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari saranno: Ava Alami Duo, Luca Barrile Perspective e Jacopo Fagioli Dialogue. I tre finalisti sono stati scelti da una giuria di esperti presieduta dal compositore e pianista Paolo Carrus e dal direttore artistico del Premio Gianrico Manca



CAGLIARI - Sono stati resi noti i nomi dei tre finalisti che si contenderanno il titolo di vincitore assoluto della quarta edizione del Premio Isio Saba 2024. Mercoledì 20 novembre (ore 20.30), a salire sul palcoscenico della sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari saranno: Ava Alami Duo, Luca Barrile Perspective e Jacopo Fagioli Dialogue. I tre finalisti sono stati scelti da una giuria di esperti presieduta dal compositore e pianista Paolo Carrus e dal direttore artistico del Premio Gianrico Manca. Dopo le esibizioni andate in scena nelle scorse settimane sul palcoscenico prestigioso del Teatro Massimo di Cagliari, la serata finale del Premio, come sempre a entrata libera, premierà i musicisti che nel solco della figura e della storia del promoter lsio Saba, hanno dimostrato la loro spiccata personalità artistica e la loro eccellenza creativa.



Condotto dal giornalista Giacomo Serreli e organizzato da Jazz in Sardegna e associazione Il Jazzino di Cagliari, il concorso offre al vincitore assoluto della finalissima un premio in denaro di tremila euro. La giuria assegnerà anche una Menzione Speciale al concorrente la cui proposta musicale abbia mostrato un evidente carattere innovativo. Il vincitore assoluto e il vincitore della Menzione Speciale avranno la possibilità di partecipare agli eventi inseriti nel cartellone del Festival Internazionale Jazz in Sardegna. Ava Alami Duo (Ava Alami, voce; Vittorio Esposito, pianoforte /tastiere), è un gruppo connotato da diverse influenze musicali, dal jazz al folk, all’elettronica. Nelle sue esibizioni Ava Alami, di origini iraniane, cerca di condurre l'ascoltatore in un viaggio onirico tra composizioni originali, musica popolare persiana e rivisitazioni di classici del jazz. Le melodie e i testi sono di importanza vitale per la cantante che, nonostante sia nata e cresciuta in Italia, custodisce con cura il bagaglio culturale che ha ereditato da entrambi i genitori.



Il quartetto di Jacopo Fagioli Dialogue (Matteo Bonti, contrabbasso; Davide Strangio, chitarra; Jacopo Sichi, batteria), condotto dal trombettista toscano Jacopo Fagioli, nasce dalla visione comune dei quattro musicisti rispetto a una musica inclusiva che si nutre di diverse influenze e approcci applicati all’improvvisazione jazz e alla composizione originale. La creazione della musica comincia nelle composizioni del leader e prende forma attraverso le sensibilità uniche e personali dei singoli musicisti che operano un’indagine profonda attraverso l’improvvisazione. La band Luca Barrile Perspective (Luca Barrile, pianoforte; Vincenzo Capuano, sax; Enrico Macaione, chitarra; Marco Gaudio, bass; Gaspare La Sala, batteria) nasce due anni fa con lo scopo di proporre un repertorio di composizioni originali senza alcun limite stilistico in grado di dare spazio all’improvvisazione e all’interplay abbracciando lo spirito libero e inclusivo del jazz, che non smette mai di rinnovarsi. Il desiderio di esplorare le numerose direzioni e contaminazioni del jazz ha spinto il gruppo alla creazione e alla continua ricerca di un proprio universo sonoro. La band si è esibita all’interno di manifestazioni come Jaci&Jazz Festival, Sicilia Jazz Festival e il Festival Nazionale dei Conservatori di Frosinone.



Nella foto: Ava Alami