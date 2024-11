S.A. 19:08 Birra artigianale: Porto Conte Ricerche sul podio Luca Pretti, ricercatore presso Porto Conte Ricerche, si è classificato al terzo posto tra i principali studiosi al mondo per la produzione scientifica sulla birra artigianale, come riportato dalla rivista internazionale Beverage



ALGHERO - Porto Conte Ricerche, Parco scientifico e tecnologico della Sardegna (sede locale di Alghero), celebra un importante risultato a livello internazionale ottenuto dal dottor Luca Pretti.

Il ricercatore si è posizionato al terzo posto nella classifica mondiale per produzione scientifica nel settore delle scienze alimentari legato alla birra artigianale, negli ultimi 20 anni. Questo risultato è stato recentemente certificato in un articolo pubblicato sulla rivista internazionale Beverage, edita da MDPI, riconosciuta per la sua autorevolezza nel campo dellepubblicazioni scientifiche. L’evoluzione del comparto produttivo della birra artigianale ha, negli anni, innescato un processo virtuoso in termini di innovazione e sostenibilità, contribuendo anche al progresso della scienza e della tecnologia alimentare.



Il report di Beverage sottolinea che il nostro paese emerge come leader mondiale, per numerototale di studi pubblicati negli ultimi vent'anni seguita nella classifica da Stati Uniti, Brasile, Spagna, Cina ed altre 56 nazioni. Il dottor Pretti non è solo in questa graduatoria: nella prestigiosa lista dei primi dieci ricercatori, insieme a studiosi delle Università di Udine, delle Marche e Perugia (CERB), risultano altri tre colleghi che hanno fatto parte del team di ricerca di Porto Conte Ricerche: i dottori Manuel Zinellu, Maria Cristina Porcu (oggi al CNR di Sassari) e Mauro Fanari, a testimonianza dell'eccellenza e della coesione del gruppo guidato da Pretti.



Le ricerche condotte nel centro hanno riguardato tematiche che spaziano dalla caratterizzazione e utilizzo di materie prime locali (luppolo, orzo, grano, frutta), alla tecnologia di produzione, spaziando dalla biosensoristica e telemetria applicate alle fermentazioni, alla shelf life delle produzioni brassicole ed alla realizzazione di birre gluten free. Questo riconoscimento certifica l’impegno, la costanza ed il livello internazionale dei progetti svolti nel nostro centro di ricerca in un settore in forte espansione.



Nella foto: Luca Pretti