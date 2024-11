Cor 20:37 Baseball, Deriu: Raccogliamo frutti del lavoro Il presidente della Catalana Alghero Baseball & Softball: «Raccogliamo i frutti delle nostre convinzioni con un lavoro serio e collaborativo con l´attuale amministrazione, proseguendo nel solco di un esempio virtuoso messo in campo nella scorsa legislatura con il lavoro di manutenzione dell´impianto di irrigazione e del manto erboso portato a compimento con gli allora assessori Caria e Peru»



ALGHERO - «La nostra società ottiene un importante finanziamento dal bando della Regione Sardegna che mette in piedi la concreta possibilità di svolta per l'impianto di cui ci occupiamo da sempre. L'amministrazione Cacciotto, con in testa i due Assessori competenti Daga e Marinaro, ha lavorato pancia a terra insieme alla nostra società per rendere concreto quello che da tempo chiediamo. Il progetto tecnico economico per i lavori di ristrutturazione totale in adeguamento alle norme FIBS era fondamentale per partecipare ai bandi ed i due assessori insieme agli uffici hanno seguito e colto le esigenze segnalate dalla nostra società». Parole del presidente della Catalana Alghero Baseball & Softball.



«Il finanziamento ora ottenuto, che si aggiunge a quello già erogato dall'amministrazione regionale nello scorso mandato su emendamento del ex Presidente Michele Pais, insieme inoltre alla quota di coofinanziamento deliberata in questi giorni dal bilancio comunale, permetterà di dare una svolta importante all'impianto sportivo ma anche all'intera area di Maria Pia. Non dimentichiamoci infatti che i lavori necessari ed urgenti non sono solo funzionali alla messa a norma per i campionati ma sono soprattutto necessari ed urgenti per la messa in sicurezza dell'area sia interna che esterna».



«Siamo fortemente convinti, lo abbiamo detto più volte anche in seno alle riunioni de “I Fuori Casa”, che solo la collaborazione fattiva tra le società sportive e le amministrazioni pubbliche può portare a risultati concreti per il bene della collettività. Oggi raccogliamo i frutti delle nostre convinzioni con un lavoro serio e collaborativo con l'attuale amministrazione Cacciotto, proseguendo nel solco di un esempio virtuoso messo in campo nella scorsa legislatura con il lavoro di manutenzione dell'impianto di irrigazione e del manto erboso portato a compimento con gli allora assessori Caria e Peru. L'area sportiva di Maria Pia può è deve essere esempio virtuoso di progettazione partecipata, collaborazione fattiva tra chi la vive quotidianamente e chi è deputato ad amministrare, per creare un grande parco urbano dedicato al benessere fisico ed alla socialità» chiude il presidente Pierpaolo Deriu.