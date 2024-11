Cor 13:28 Punta Giglio: il libro al Quarter Ospite dell´associazione Punta Giglio Libera e dell´Obra Cultural, Carlo Mannoni presenta ad Alghero, giovedì 21 novembre, ore 18, Sala conferenze del Quarter, il suo ultimo libro "Punta Giglio, storia di una tutela mancata"



ALGHERO - Ospite dell'associazione Punta Giglio Libera e dell'Obra Cultural, Carlo Mannoni presenta ad Alghero, giovedì 21 novembre, ore 18, Sala conferenze del Quarter, il suo ultimo libro "Punta Giglio, storia di una tutela mancata". Dopo i saluti dei responsabili delle due associazioni, accompagneranno l'autore nella discussione sui temi del libro Maria Antonietta Alivesi e Giovanni Oliva, a cui faranno seguito altri interventi programmati.



Nell'opera, Mannoni ripercorre la complessa vicenda della concessione ai privati di un'area di otto ettari sulla falesia di Punta Giglio con i relativi beni militari dismessi, che è stata motivo di forti contrapposizioni sui temi paesaggistici, naturalistici e urbanistici del nostro patrimonio ambientale e culturale.



In tale contesto descritto dall'autore, determinante è stato il ruolo svolto del "Comitato per Punta Giglio", ora "Punta Giglio Libera, Ridiamo vita al Parco", e dei suoi soci fondatori e aderenti, nella forte sensibilizzazione della comunità locale e nazionale e nella mobilitazione spontanea sorta in difesa della naturalità del promontorio.