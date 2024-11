Cor 20:50 Unione del Montalbo: sportello lingua sarda Riprese a Siniscola, e per tutto il territorio dell’Unione dei Comuni del Montalbo, le attività dello sportello linguistico per la tutela e la diffusione del sardo



SINISCOLA - Sono riprese a Siniscola, e per tutto il territorio dell’Unione dei Comuni del Montalbo, le attività dello sportello linguistico per la tutela e la diffusione del sardo. Gli operatori de "s'Ufìtziu" Angelo Canu e Mauro Piredda opereranno principalmente nella sede centrale siniscolese dell’Unione, con ingresso da via Flumendosa, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13.30 fornendo consulenza alla cittadinanza, alle associazioni e ai comitati, implementando interventi di diffusione sociale (dalle necessità delle famiglie alla azioni di visibilità pubblica nei contesti urbani), portando avanti lavori di traduzione dagli atti pubblici ai testi più informali ma con importanti ricadute nel territorio.



Contestualmente alle attività di sportello, nel corso dell’annualità saranno realizzati due corsi di lingua sarda, gestiti dal docente Piredda: un primo corso verterà sulle regole comuni del sardo scritto partendo dallo studio delle pronunce dialettali dell’isola e comprendendo l’approfondimento delle particolarità morfosintattiche della nostra lingua; il corso successivo, di potenziamento, avrà invece maggiore attinenza con il saper scrivere in sardo utilizzando i registri narrativi del racconto e della cronaca giornalistica.



L’annualità appena trascorsa vanta numerose e profittevoli collaborazioni con diverse realtà delle comunità come l’associazione letteraria Dialoghi con l’Autore, il gruppo Ballos e Ammentos, il Ceas di Santa Lucia (che ora ha la versione in sardo del suo sito plurilingue) e altre entità attive nel tessuto comunitario. Da sottolineare l’impegno traduttivo per le informazioni diffuse durante la manifestazione “Primavera nel cuore della Sardegna”. Realizzati anche due documenti audiovisivi: uno, intitolato, “Su casu de Enedina”, un metraggio di antropologia visiva con immagini riprese a Torpè e Lodè dalla mungitura alla realizzazione del formaggio e della ricotta; il secondo, in fase di montaggio e con imminente presentazione pubblica, è invece la storia di Gabriel, una donna tedesca innamorata della Sardegna e della sua lingua.



Per quanto riguarda i corsi di sardo terminati a ottobre, menzione particolare va fatta per il secondo incentrato sul registro poetico tradizionale: i partecipanti, dopo aver fatto proprie le nozioni teoriche della metrica sarda (avendo anche trascritto per intero la gara improvvisata delle Grazie) hanno iniziato a sviluppare la loro capacità compositiva. Lo sportello linguistico fa parte della programmazione regionale “TuLiS” (Tutela lingue Sarde) sulla base delle leggi 482/1999 e 22/2018, annualidade 2024. Gli operatori Canu e Piredda, oltre che nella sede di lavoro di via Flumendosa, possono anche essere raggiunti via mail (cultura.unionemontalbo@gmail.com) per qualsiasi tipo di richiesta inerente al lavoro de "s'Ufìtziu" e, negli orari di apertura, chiamando all’interno 5 del numero 0784 878648.