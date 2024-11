Cor 21:46 Pallavolo: Gymnasium vincente a Sassari La Gymnasium Pallavolo Alghero conquista un’importante vittoria nella terza giornata del campionato di Serie D, imponendosi 3-1 (19-25, 25-22, 19-25, 23-25) sulla Junior Volley Sassari nella palestra di via Togliatti



ALGHERO - La Gymnasium Pallavolo Alghero conquista un’importante vittoria nella terza giornata del campionato di Serie D, imponendosi 3-1 (19-25, 25-22, 19-25, 23-25) sulla Junior Volley Sassari nella palestra di via Togliatti. Un successo fondamentale che permette alla squadra algherese di proseguire il proprio percorso di crescita.



La partita, nonostante il risultato positivo, ha presentato alcune difficoltà per le ospiti. Come già accaduto in precedenza, un calo di concentrazione ha permesso alle avversarie di aggiudicarsi un set, complicando un match che sembrava relativamente alla portata. Errori su recuperi e difesa hanno rallentato la costruzione del gioco, ma alla distanza è emersa la maggiore esperienza della Gymnasium.



Il commento dell’allenatore Pasqualino Sotgia: «È stata una partita che ci siamo complicati da soli, forse anche a causa di alcuni esperimenti che ho voluto provare in vista delle prossime gare. Abbiamo giocato poco al centro, risultando meno credibili con i nostri centrali, e questo ha facilitato la difesa avversaria. Alla fine, però, l’esperienza ci ha permesso di portare a casa il risultato. Le ragazze hanno ancora ampi margini di miglioramento e dovremo alzare il livello di attenzione per affrontare al meglio le prossime sfide». La Gymnasium si prepara ora al prossimo impegno di campionato, consapevole del potenziale ancora da esprimere e determinata a limare le imprecisioni per continuare a essere competitiva.