S.A. 13:00 Klass Coral: gara recupero con Sennori Domenica la Klass Coral Alghero sarà impegnata nel recupero della quarta giornata d´andata del campionato regionale di Serie C, contro la capolista Sennori. Obiettivo dei ragazzi di Coach Longano, riscattarsi dopo la prima sconfitta stagionale rimediata nello scorso turno contro la SEF Torres



ALGHERO - Turno di recupero per la Klass Coral Alghero che incontrerà la capolista Innovyou Sennori.La gara, valevole come quarta giornata d’andata del campionato regionale di Serie C, è fissata per domani alle 18.00. Obiettivo degli algheresi, riscattare la sconfitta dello scorso turno. Mentre il campionato di Serie C regionale osserva un turno di stop, la Klass Coral Alghero scenderà in campo per affrontare il recupero con la capolista Innovyou Sennori. La squadra allenata da coach Fabrizio Longano, reduce dalla battuta d’arresto contro la Sef Torres, è intenzionata a invertire subito marcia anche se l’avversaria da battere è la capolista Sennori. Attualmente gli algheresi hanno 4 punti, frutto di due vittorie e una sconfitta mentre il Sennori sta al primo posto a punteggio pieno. Una formazione esperta, composta da ottimi giocatori che ha già mostrato il suo valore anche nello scorso campionato. Ma Sahud e compagni non sono intenzionati a farsi intimidire e scenderanno sul parquet per tentare il colpaccio e riscattarsi della sconfitta del turno passato. Di contro, la capolista che nella gara precedente ha ottenuto una vittoria esterna sulla Ferrini Quartu, vorrà mantenere la sua attuale imbattibilità e venderà cara la pelle. Palla a due fissata per domani sera alle 18.00 sul parquet del Centro Polifunzionale di Via Dessì a Sorso.