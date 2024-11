S.A. 12:10 Salto ostacoli: ultimo appuntamento in Sardegna Ieri nell´impianto Agris di Tanca Regia radunati ben 160 binomi. Podio occupato dai fratelli Correddu. Lorenzo Correddu, in forza all´Esercito, ha fatto due percorsi netti. Terzo posto per il fratello carabiniere Francesco, in sella a Venus di Val di Tara



ABBASANTA - L'ultimo grande appuntamento col salto ostacoli in Sardegna ha radunato nell'impianto Agris di Tanca Regia ben 160 binomi. Il Comparto Ippico Agris (prossimamente agenzia Asvi) e la Fise Sardegna, con il sostegno finanziario della Regione Autonoma della Sardegna, hanno organizzato il Concorso Nazionale A5* che ha proposto il Campionato regionale riservato al Cavallo nato ed allevato in Sardegna di 4, 5, 6 e 7 anni e oltre. Tre i giorni di gara con l'epilogo del Gran Premio 145 a due manches che ha rappresentato la prova più tecnica e spettacolare. Podio occupato dai fratelli Correddu. Lorenzo Correddu, in forza all'Esercito, ha fatto due percorsi netti: con Ultos è stato più veloce rispetto alla prova in sella a Dalakani Chardonnet. Terzo posto per il fratello carabiniere Francesco, in sella a Venus di Val di Tara.



Nella classifica finale dei 4 anni ben sei ex equo con percorsi netti: Lorenzo Correddu su El Sabaia, Luca Riccardi su Eleonora des Maria, Francesco Correddu su Eurekam, Marco Arca su Eldorado Blu, Andrea Deledda su Edith Girl e Beatrice Penco Sechi su Kairi's Dream. Nei 5 anni tre ex equo: Alberto Tatti su Dlasgow, Francesco Correddu su Danubios e Gian Pietro Aresu su Damasco Sardo. Nei 6 anni Enrico Carcangiu su Capomannu ha conquistato la vittoria davanti ai due cavalli condotti da Andrea Guspini, vale a dire Clizia de Sa Pittada e Cloes. Nei 7 anni e oltre, ancora Francesco Correddu sul gradino più alto del podio, con Venus di Val di Tara, davanti ad Antonio Meloni su Vadir.



Nella foto (di Pasquale Corbinzolu): Lorenzo Correddu durante la gara