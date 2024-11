S.A. 14:05 Teatri di Prima Necessità ad Alghero Doppio appuntamento col teatro d’innovazione venerdì 29 novembre. In scena alle 20:30 e in replica alle ore 21:30 la drammaturgia contemporanea con lo spettacolo “La Grande Guerra degli Orsetti Gommosi”, lavoro audace e originale della compagnia Batisfera Teatro di Assemini



ALGHERO - La grande guerra degli orsetti gommosi è il nuovo appuntamento con la reaasegna “Teatri di Prima Necessità al Teatro Civico di Alghero. Doppio appuntamento col teatro d’innovazione venerdì 29 novembre. In scena alle 20:30 e in replica alle ore 21:30 la drammaturgia contemporanea con lo spettacolo “La Grande Guerra degli Orsetti Gommosi”, lavoro audace e originale della compagnia Batisfera Teatro di Assemini. Il testo e la regia sono di Angelo Trofa mentre Valentina Fadda, Leonardo Tomasi e la voce narrante di Tito Petilli inscenano un micro cosmo i cui interpreti sono proprio gli orsetti di una nota ditta di caramelle. La nazione degli Orsetti Gommosi si risveglia dal suo pacifico torpore per intraprendere una guerra senza speranza: attaccare la confinante nazione dei Dinosauri. Per ogni essere di buon senso è evidente che lo scontro tra i piccoli orsi di caramella e gli enormi rettili preistorici si risolverà necessariamente in favore di questi ultimi. Eppure la guerra ci sarà.



L’azione scenica si consuma su un tavolo! Tutto il lavoro è pensato in piccolo, dalle musiche alle luci. Ad enfatizzare il microcosmo scenico contribuirà la scelta dell’allestimento aperto ad un pubblico di massimo 25 spettatori alla volta che prendendo posto sul palco intorno agli attori, formerà una vera e propria arena di osservatori esterni. Una soluzione scenica quella ideata da Angelo Trofa che proietta lo spettatore nel piccolo mondo dei protagonisti dello spettacolo dove tutto è miniaturizzato, incluso lo spazio d’azione nel quale verranno inscenate battaglie e gli schieramenti. La Grande Guerra degli Orsetti Gommosi è in tutto e per tutto un piccolo colossal, specchio di uno stato razionale e burocratico. Gli attori si scambiano i ruoli, le voci e i punti di vista utilizzando diversi registri per dar forma ad una tragedia nata da due mondi inconciliabili che raccontano la volontà di autodistruzione degli orsetti, inspiegabile e gloriosa, e contemporaneamente voce ai Dinosauri. Lo spettacolo ha superato le 100 repliche su tutto il territorio nazionale approdando all’edizione estiva 2024 del Fringe Festival di Edimburgo.



Nella foto (di Sabina Murru): la scena dello spettacolo