S.A. 16:42 Dal 7 dicembre il FestivAlguer Il tema scelto per questa edizione che spazierà dall’arte itinerante alle performance musicali, dai racconti immersivi agli spettacoli di teatro, FestivAlguer 2024 si conferma, ancora una volta, uno degli eventi più rappresentativi del Natale algherese. Si parte il 7 dicembre alle 12 con la performance sound_walk “Sulle mie tracce” liberamente ispirata a Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll



ALGHERO - Alghero si prepara ad accogliere la XXII edizione di FestivAlguer, il Festival internazionale di arti performative che anche quest’anno porterà in città un ricco programma di eventi imperdibili per tutte le età. “Sulla cresta dell’onda”, il tema scelto per questa edizione che spazierà dall’arte itinerante alle performance musicali, dai racconti immersivi agli spettacoli di teatro, FestivAlguer 2024 si conferma, ancora una volta, uno degli eventi più rappresentativi del Natale algherese. Si parte il 7 dicembre alle 12 con la performance sound_walk “Sulle mie tracce” liberamente ispirata a Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. Lo spettacolo di teatro per l’infanzia di e con Monica Serra insieme a Claudia Pupillo, Sara Cappai e Simon Balestrazzi, è strutturata come un percorso esperienziale rivolto ai bambini dagli 8 agli 11 anni per una partecipazione attiva attraverso l'ascolto e l'interpretazione dei segni della guida del Bianconiglio.



Lo spettacolo, prodotto da Micro Fratture Teatro con il supporto del Festival Tuttestorie, verrà replicato alle 16 e domenica 8 dicembre, alle 11.30 e alle 16 con partenza dai Giardini Manno.

Il 15 dicembre la Seuiin Street Band diretta dai maestri Adriano Sarais e Francesco Oppes animerà le vie del centro cittadino a partire dalle 17 da piazza Civica. La più grande street band della Sardegna che oggi conta tra le sue fila circa 30 strumentisti dai 9 ai 70 anni, proporrà musiche che spaziano dal funk al rhithm and blues, dal soul al jazz abbinate a coreografie spettacolari che coinvolgeranno e divertiranno il pubblico delle feste. Nella stessa giornata un evento che trasformerà lo skyline di Alghero in una tela d’arte vivente con lo spettacolo di danza verticale e circo aereo firmato dalla compagnia eVenti Verticali.



La performance, prevista per il 15 dicembre alle 19.00, trasformerà il cielo sopra il piazzale della Pace in un palcoscenico sospeso: i performers Claudia Cipollina, Valeria Serra, Gaia Pascolo e Francesca Venturi, la regia è di Andrea Piallini, si esibiranno su un grande cubo sollevato da una gru, utilizzando l’altezza e le superfici verticali per creare uno spettacolo mozzafiato che combina teatro, acrobazia, danza, musica e tecnologie innovative. Nei 18 anni di attività la compagnia ha trasformato campanili, facciate, mura storiche e cieli di tutto il mondo in palcoscenici delle loro esibizioni, conquistando il pubblico con la loro maestria e creatività. Il 19 e 20 dicembre, dalle 16 alle 18 e il 21 dicembre dalle 11 alle 12.30. In programma, infine, lo spettacolo Officina Oceanografica sentimentale, un'esperienza teatrale intima e suggestiva creata da Luca Salata della Compagnia Samovar. Una performance immersiva, 15 minuti di apnea per capire com’è profondo il mare e perché tutti noi, da Ulisse a Noè, fino al piccolo profugo siriano Alan Kurdi, siamo passati dall’acqua per cercare la vita. Lo spettacolo si terrà nei Giardini Manno, con repliche ogni 15 minuti. FestivAlguer 2024 è organizzato dall’associazione culturale ExPopTeatro con il supporto dall’Assessorato regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, la Fondazione Alghero e la Fondazione di Sardegna e gode del patrocinio del Comune di Alghero.



Nella foto: Seuiin Street Band