S.A. 16:10 Fc Alghero batte Porto Torres Gol di Raimondo Serra al 90’ per la Fc Alghero che batte il Porto Torres e vola nei piani alti della classifica del girone D di Prima Categoria. Una gara che ha visto gli algheresi padroni del campo e, dalla mezz’ora, in dieci uomini per l’espulsione di Andrea Peana



ALGHERO - Con un gol di Raimondo Serra al 90’, la Fc Alghero batte il Porto Torres e vola nei piani alti della classifica del girone D di Prima Categoria. Una gara che ha visto gli algheresi padroni del campo e, dalla mezz’ora, in dieci uomini per l’espulsione di Andrea Peana con due ammonizioni contestate dai padroni di casa. Per la cronaca, al 4’ bella azione della Fc Alghero con Pilo che parte in contropiede sulla destra, salta due avversari e serve Nemore dalla parte opposta. Da Nemore, di prima per Zappino che calcia di potenza sopra la traversa. Si va al 18’ e la Fc va vicino al gol con Pilo che con una rovesciata impegna la retroguardia ospite. Al 20’ ci prova Pintus dalla lunga distanza e la palla esce alta sopra la traversa. Dal 32’ Fc Alghero in dieci per l’espulsione di Andrea Peana per somma di ammonizioni.



Nonostante l’inferiorità numerica la Fc Alghero attacca e con Pilo, al 42’, sfiora il gol con Vassallo bravo a bloccare a terra. Si va al secondo tempo e al 51’ Riccardo Peana su punizione impegna severamente il numero uno ospite che devia in calcio d’angolo. Fc Alghero in pressing con il Porto Torres che si difende con ordine. Al 62’ Fc Alghero vicinissimo al vantaggio con Pintus, servito da Pilo, che calcia a fil di palo a tu per tu con Vassallo. Al 90’ su mischia in area turritana la Fc Alghero trova il gol vittoria con il nuovo entrato Raimondo Serra che anticipa la difesa ospite e insacca. Dopo 5 minuti di recupero, tutti sotto la doccia con la Fc Alghero a festeggiare una vittoria sofferta, ma meritata, che consente ai giallorossi di compiere un importante passo in avanti in classifica.



Visibilmente soddisfatto il vice presidente Gianluca Marras, oltre a complimentarsi con la squadra per la vittoria, ha voluto sottolineare una settimana difficile sul fronte campo: «Solo giovedì abbiamo ricevuto la conferma che non ci sarà permesso posticipare la nostra partita casalinga alla domenica, il che ci ha costretti a giocare "in casa" ma lontano dal nostro campo. Desidero sottolineare l'enorme solidarietà mostrata dalle altre società calcistiche: Alghero Calcio ha fatto tutto il possibile per permetterci di giocare al Pino Cuccureddu, e anche Atletico Uri, San Paolo Sassari e altre società ci hanno offerto ospitalità nei loro slot di tempo disponibili, per i quali siamo immensamente grati. Gli amici dell'Usinese ci hanno aperto le porte della loro casa, permettendoci di non sentirci troppo lontani dalle mura amiche e mettendoci a disposizione il loro campo da gioco. La solidarietà tra le società esiste veramente e questo mi rende felice»



FC ALGHERO – PORTO TORRES: 1 – 0

FC ALGHERO: Frau, Depalmas, Peana Andrea, Correddu (42’ st Serra Raimondo), Merella (27’ st Sasso), Peana Riccardo, Nemore (37’ pt Gnani), Delias, Pilo (27’ st Moretti), Pintus (27’ st Cherchi), Zappino.

A disposizione: Serra Francesco, Carbone, Zanda, Sanna.

Allenatore: Peppone Salaris

PORTO TORRES: Vassallo, Bernardini (29’ st Trenta e dal 42’ st Libi), Sini, Delogu, Masia, Mognato (33’ st Sabino), Serra, Fois, Galante, Carrozzi (35’ st Pisano Riccardo), Borra.

A disposizione: Senes, Morales, Pistidda, D’Antonio, Pisano Patrick.

Allenatore: Francesco Frau

ARBITRO: Stefano Arre di Olbia

RETE: 90’ Serra Raimondo

NOTE: al 32' pt espulso Andrea Peana per somma di ammonizioni