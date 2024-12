Cor 18:10 Cyber Security: formazione in Camera di Commercio nell’ambito del progetto Accademia Digitale dell’I-Lab concluso il Corso di Specializzazione in Cyber Security, rivolto a 22 professionisti IT, con l’obiettivo di formare futuri CISO (Chief Information Security Officer)



SASSARI - La Camera di Commercio di Sassari, nell’ambito del progetto Accademia Digitale dell’I-Lab, ha concluso il Corso di Specializzazione in Cyber Security, rivolto a 22 professionisti IT, con l’obiettivo di formare futuri CISO (Chief Information Security Officer). L’attività che si è sviluppata per 60 ore complessive, si è svolta tra ottobre e novembre, con sessioni teoriche e pratiche, in modalità mista: in presenza, nello spazio dell'I-Lab camerale, e online.



Il programma del corso ha affrontato il tema relativo alla cybersecurity in modo trasversale, coprendo gli aspetti tecnologici, normativi, di compliance, e governance. Per fornire ai corsisti una visione strategica completa della cyber sicurezza aziendale, grazie a un corpo docente altamente qualificato, selezionato in collaborazione con PLURIBUS ONE, azienda di riferimento nel settore in Sardegna e partner della Camera di Commercio di Sassari nella realizzazione del corso.



«Ancora una volta l’ente camerale ha individuato un percorso formativo di grande attualità- ha detto nel corso del suo intervento in fase di chiusura il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti- e lo dimostra il grande interesse con cui è stato seguito da tutti i partecipanti. Ed è questo il filo rosso che lega i percorsi formativi e le azioni dell’I-lab camerale e nel caso specifico del progetto Accademia digitale. Ovvero dare a chi opera nel territorio del nord Sardegna strumenti e competenze al passo con le esigenze aziendali e del mercato».



La direzione scientifica del corso è stata affidata a Davide Ariu, CEO e Co-Founder di PLURIBUS ONE, con una consolidata esperienza di formazione e come ricercatore nel campo del machine learning applicato alla cybersecurity. È inoltre co-chair del Chapter Italiano di OWASP, fondazione di riferimento mondiale per la sicurezza del software. Durante il corso è stata approfondita anche la gestione delle vulnerabilità e la valutazione dei rischi associati alle applicazioni aziendali.



Il corso appena concluso con la consegna dei diplomi ai partecipanti durante la giornata conclusiva, ha dimostrato ancora una volta l'importanza delle strategie camerali in tema di innovazione e digitalizzazione sia sotto il profilo formativo che su quello divulgativo, vera e propria mission quest'ultima che viene svolta nello spazio dell'I-Lab.