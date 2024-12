Cor 16:05 Tornano a Sassari i laboratori di atletica effettiva Un ciclo di 12 laboratori, raggruppati sotto il titolo collettivo di “Atletica affettiva”, per sperimentare i linguaggi del teatro, della danza, della performance, della poesia, dell’audiovisivo



SASSARI - Un ciclo di 12 laboratori, raggruppati sotto il titolo collettivo di “Atletica affettiva”, per sperimentare i linguaggi del teatro, della danza, della performance, della poesia, dell’audiovisivo. Dodici giovedì (h. 18:30 – 20:30) allo Spazio Bunker, in via Porcellana 17/A, dal 12 dicembre al 6 marzo, conclusi da altrettanti aperitalk ((h. 20:30 – 22:30), per dialogare, rilassandosi, di creazione e linguaggi espressivi e per passare del tempo insieme agli artisti e conoscere meglio i temi della loro ricerca. È la proposta del CPP - Centro Pratiche Performative, il progetto curato da Anna Destefanis e promosso da aps Iconica Selvatica, in collaborazione con Ocra, S’Ala e Meridiano Zero, con il sostegno di Fondazione di Sardegna.



Rientrano nel progetto CPP anche due masterclass di danza con due importanti coreografi nazionali, nello Spazio S’Ala di via Asproni, la prima delle quali è stata condotta dal coreografo Enzo Cosimi, mentre la seconda vedrà alla guida il Leone d’Oro alla carriera Alessandro Sciarroni (25 e 26 gennaio). I laboratori di “Atletica Affettiva” si aprono con tre appuntamenti dedicati ai linguaggi della scena, diretti dalla performer Anna Destefanis (12 e 19 dicembre) e dall’autrice e attrice Maria Luisa Usai (2 gennaio). Sergio Garau, pluripremiato campione internazionale di poetry slam, propone un laboratorio sulla poesia performativa dal vivo (9 gennaio), e il duo Studiolandia, formato da Giorgia Cadeddu e Vittoria Soddu, un workshop sulla sperimentazione audio (16 gennaio).



Si passa alla danza con la compagnia Igor X Moreno (23 gennaio), con la danzatrice e performer Donatella Cabras (30 gennaio) e con Ornella D’Agostino (6 febbraio). Teatro e performance saranno protagonisti anche a febbraio con Leonardo Tomasi (il 13), Simone Azzu (il 20) e Vanessa Podda (il 27). A concludere il ciclo di workshop sarà poi di nuovo Anna Destefanis il 6 marzo. È possibile frequentare tutti i laboratori di “Atletica affettiva”, oppure decidere di iscriversi ai singoli moduli. Info: +39 347 332 5175, +39 333 439 0544, centropraticheperformative@gmail.com.