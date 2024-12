Cor 11:12 Dinamo Sassari, doppia sfida alla Reyer Venezia Consueta conferenza stampa in casa Dinamo con il doppio confronto in programma contro la Reyer Venezia. Le Women affronteranno le campionesse d’Italia sabato alle 18 al PalaSerradimigni, mentre i ragazzi di Markovic saranno di scena al Taliercio domenica alle 16.40



SASSARI - Le ragazze, che si preparano ai playoff di Eurocup in programma mercoledì prossimo alle 20.30 a Sassari (andata contro le spagnole del Murcia) hanno l’impegno proibitivo di cercare di fermare la capolista imbattuta, protagonista anche in Eurolega. Ecco le parole di coach Restivo: «Sfida bella, duro competere contro una squadra molto fisica, dalla mentalità vincente, domina in campionato e in Europa, hanno passato turno. Sarà una partita molto intensa, devi per prima cosa crederci dall’inizio, dare tutto quello che hai e giocare leggere. Devi cercare di essere sempre dentro il match. Abbiamo fatto una settimana piena grazie alla pausa dell’Eurocup e proviamo a presentarci nel migliore dei modi».



In campo maschie la Reyer si è completamente ripresa, vincendo le ultime tre partite, due in Eurocup in Lituania e in Grecia con il blitz in campionato di Varese. Il rientro di Ennis è stato fondamentale, mentre Kabengele oggi è uno degli MVP del campionato. Markovic sa che è una partita molto dura: «Partita molto dura, hanno avuto molti problemi ad inizio stagione per gli infortuni, si sono ritrovati e hanno la capacità di poter schierare molti quintetti atletici, fisici, di grande impatto».



«Avevo aspettative più grandi per questa squadra, gli ultimi 15 minuti con Bilbao abbiamo capito come dobbiamo affrontare gli avversari in casa, della cattiveria, della durezza che ci vuole. Simili le partite con Bilbao e Trieste, un primo tempo così così che poi con gli spagnoli è costato la partita, in qualche parte del match a Bologna, a Tortona, molto a Brescia, dobbiamo riuscire a colmare questi passaggi a vuoto, stare sul game plan, concentrati, continui, non puoi essere perfetto, ma devi essere in grado di ridurre errori che ci possono costare cari, tipo Dragic che va solo a sinistra e 5 volte va a sinistra. Muoviamo meglio la palla, siamo più compatti, più duri, più giocatori che sono protagonisti riusciamo ad essere una squadra migliore. Abbiamo sicuramente più potenziale di quello che abbiamo fatto vedere, la concentrazione e il focus sono determinanti» chiude Markovic.