Cor 19:00 Chioschi per Cap d´Any, mercoledì il bando Sarà pubblicato nella giornata di mercoledì 11 dicembre 2024 l’avviso per le postazioni per la somministrazione di alimenti e/o bevande da allestire nel Piazzale della Pace in occasione dei concerti previsti per il Cap d´Any 2024-2025



ALGHERO - Sarà pubblicato nella giornata di mercoledì 11 dicembre 2024 l’avviso sul sito di Fondazione Alghero, nella sezione Bandi di gara e contratti dell'amministrazione trasparente, per le postazioni per la somministrazione di alimenti e/o bevande da allestire nel Piazzale della Pace in occasione dei concerti previsti per il Cap d'Any 2024-2025. L'avviso pubblico sarà corredato da planimetrie e informazioni di dettaglio.