Nuova collaborazione: Wine App in Sobrelias

ALGHERO - L’unione fa la forza e il vino crea ponti virtuali tra l’innovazione italiana, con l’applicazione “Wine App” sviluppata dall’algherese Nadia De Santis, professionista ormai affermata nel settore del marketing territoriale, e la prestigiosa rivista spagnola “Sobrelias”, con l’unico comune denominatore: Promuovere l’eccellenza della RETE dell’enoturismo integrato sostenibile nel mondo.



“Wine App” si presenta con una nuova veste aggiornata estremamente intuitiva e veloce che può essere scaricata gratuitamente in tutto il mondo dai diversi dispositivi mobili risparmiando tempo e risorse rispettando l’ambiente. Grazie a queste innovative caratteristiche e ai contenuti di valore cuciti negli anni è riuscita ad attirare l'attenzione collaborando con nuovi partner internazionali.

In questo modo tutti coloro che aderiscono al circuito di wine app potranno giovare della Rete integrata sostenibile del sistema e facilitare la destinazione turistica enoturistica. Questi successi sono correlati ad anni di studio e di ricerca, alle caratteristiche dei moderni sistemi informatici che si adattano ai cambiamenti generazionali, che vedono come nuovi ambasciatori dell’enoturismo la “Generazione Z” e i “Millenium“, target di riferimento, che desiderano fare esperienze sostenibili e digitalmente connesse.



La sinergica collaborazione con la rivista spagnola dell'enoturismo Sobrelias ha come obiettivo l’informazione continua dei wine lovers nel mondo sulle diverse peculiarità, dei percorsi enoturistici, aziende vitivinicole, e sulle eccellenze ad essi correlate, avendo tutto a portata di mano.

Il filo conduttore rimane sempre la valorizzazione della RETE, fare sistema e promuovere le peculiarità e le tradizioni enogastronomiche del territorio. Vi invitiamo a scaricare l’applicazione gratuita “Wine App” e scoprirne le potenzialità.



Nella foto: Nadia De Santis