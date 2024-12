Cor 13:02 La Mercede si tinge nuovamente di Azzurro La giovane guardia algherese, che disputa i campionati U15/17 oltre ad essere inserita nel roster della serie B volerà a Rimini assieme ad altre 95 atlete provenienti da tutta Italia



ALGHERO - Oltre ad Aurora Murgia, che partirà alla volta di Roma per il raduno della Nazionale U16, in casa Mercede si festeggia per la convocazione di Giselle Douglas al Memorial Fabbri, riservato alle atlete U15 (nate nel 2010-2011) che si svolgerà dal 3 al 6 gennaio a Rimini e Santarcangelo. La giovane guardia algherese, che disputa i campionati U15/17 oltre ad essere inserita nel roster della serie B volerà a Rimini assieme ad altre 95 atlete provenienti da tutta Italia, pronta a mettersi in gioco in una tre giorni che ricorderà a lungo.



«Aurora e Giselle sono la dimostrazione che col lavoro si possono ottenere grossi risultati e belle soddisfazioni, dichiara Francesco De Rosa, seppur giovane, Giselle, ha già disputato due Finali Nazionali accumulando molta esperienza. Questo risultato è stato raggiunto anche grazie alle compagne che ogni giorno si allenano nel settore giovanile, più è alto il livello in cui ci si possa confrontare, più è semplice ottenere risultati di squadra ed individuali. La cosa importante è fare tesoro di quello che si fa in questi raduni e traferire alle compagne gli aspetti positivi di queste esperienze» chiude il dirigente algherese.