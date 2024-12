Cor 11:40 Mulas sferzante: Rizzu ignorante o sbadato Terremoto politico sul caso-Cuccureddu ad Alghero: Sferzante replica del capogruppo di Orizzonte Comune al coordinatore provinciale sassarese che diffidava Mulas dall´utilizzo del simbolo: ignora o fa finta di dimenticarsi delle regole







«Lei sostiene di non conoscere, o peggio, di dimenticare che chi viene eletto nel gruppo consiliare ha il diritto di utilizzare il simbolo. Tuttavia, questa affermazione sembra ignorare un fatto fondamentale: senza i 700 voti che ho portato personalmente, la lista non avrebbe raggiunto il quoziente necessario per eleggere un consigliere. In altre parole, senza il mio contributo, il consigliere Mulas non sarebbe stato eletto e la lista non avrebbe avuto il peso necessario per ottenere il seggio. Se il suo ragionamento si basa sui numeri, le risulta che la lista avrebbe superato il quoziente senza quei voti» domanda Mulas.



«Mi permetta di ricordarle che, in qualità di coordinatore provinciale di Orizzonte Comune, dovrebbe conoscere meglio il regolamento comunale, che stabilisce con chiarezza chi ha diritto di utilizzare il simbolo e come vanno gestite le dinamiche elettorali all’interno di una lista. La mia partecipazione e il mio impegno sono stati determinanti per il successo della lista, e sarebbe auspicabile che si riconoscesse questo fatto in modo oggettivo e rispettoso. Non si tratta di una mera formalità, ma di una valutazione di merito e di riconoscimento per chi, concretamente, ha contribuito a fare in modo che la lista potesse presentarsi alle elezioni con i numeri necessari per competere e ottenere un seggio. Mi auguro che in futuro si evitino dichiarazioni infondate, ricordando sempre che il successo del gruppo dipende dal contributo che ho dato, insieme alla dottoressa Eliana Montesu e alla dottoressa Anna Burruni, nomi che ho portato in lista» chiude il capogruppo di Orizzonte Comune Christian Mulas. ALGHERO - «E' con il dovuto rispetto, ma anche con fermezza, che mi vedo costretto a rispondere alle sue recenti affermazioni, che denotano una profonda ignoranza – o forse una volontaria dimenticanza – riguardo alla dinamica che ha permesso la mia elezione come consigliere comunale. Spero che, con questa risposta, possa fare chiarezza su un argomento che sembra non essere stato compreso appieno». Inizia così la ferma replica di Christian Mulas al coordinatore provinciale di Orizzonte Comune, Massimo Rizzu , che diffidava il capogruppo all'utilizzo del simbolo.«Lei sostiene di non conoscere, o peggio, di dimenticare che chi viene eletto nel gruppo consiliare ha il diritto di utilizzare il simbolo. Tuttavia, questa affermazione sembra ignorare un fatto fondamentale: senza i 700 voti che ho portato personalmente, la lista non avrebbe raggiunto il quoziente necessario per eleggere un consigliere. In altre parole, senza il mio contributo, il consigliere Mulas non sarebbe stato eletto e la lista non avrebbe avuto il peso necessario per ottenere il seggio. Se il suo ragionamento si basa sui numeri, le risulta che la lista avrebbe superato il quoziente senza quei voti» domanda Mulas.«Mi permetta di ricordarle che, in qualità di coordinatore provinciale di Orizzonte Comune, dovrebbe conoscere meglio il regolamento comunale, che stabilisce con chiarezza chi ha diritto di utilizzare il simbolo e come vanno gestite le dinamiche elettorali all’interno di una lista. La mia partecipazione e il mio impegno sono stati determinanti per il successo della lista, e sarebbe auspicabile che si riconoscesse questo fatto in modo oggettivo e rispettoso. Non si tratta di una mera formalità, ma di una valutazione di merito e di riconoscimento per chi, concretamente, ha contribuito a fare in modo che la lista potesse presentarsi alle elezioni con i numeri necessari per competere e ottenere un seggio. Mi auguro che in futuro si evitino dichiarazioni infondate, ricordando sempre che il successo del gruppo dipende dal contributo che ho dato, insieme alla dottoressa Eliana Montesu e alla dottoressa Anna Burruni, nomi che ho portato in lista» chiude il capogruppo di Orizzonte Comune Christian Mulas.