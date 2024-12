Cor 9:02 Frecciate su Cuccureddu e diffida per Mulas Forza Italia attacca: Castelsardo surreale per Capodanno Precipita la situazione all´interno di Orizzonte Comune ad Alghero dopo le pesanti polemiche che hanno investito l´assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu e la "sua" Castelsardo. Il coordinatore provinciale di Orizzonte Comune diffida il capogruppo algherese



ALGHERO - Il coordinatore provinciale di Orizzonte Comune, Massimo Rizzu, non ci sta e dopo le nuove dichiarazioni del capogruppo algherese Christian Mulas - che gettano nuove ombre sull'operato dell'assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu e la "sua" Castelsardo - arriva la diffida.



«A seguito delle dichiarazioni fatte da parte del consigliere Mulas su diversi argomenti della politica algherese - scrive Rizzu - così come già precedentemente precisato dal nostro coordinatore regionale On. Franco Cuccureddu, per ribadire e precisare che il consigliere in oggetto non si è mai iscritto al nostro Movimento e non appartiene a nessun organo dello stesso, e pertanto non ha alcuna autorizzazione all’utilizzo del simbolo di Orizzonte Comune».



«Occorre, a fortiori, rimarcare che nel comune di Alghero l'unico formalmente autorizzato all'uso del simbolo è il coordinatore dott. Antonio Cardin» chiude il coordinatore Provinciale Massimo Rizzu, che qualche ora prima aveva già bacchettato Mulas, ricevendo la nuova replica del capogruppo.



Nella foto: Francop Cuccureddu, Antonio Cardin e Christian Mulas