Cor 13:45 Da Valencia a Bologna il weekend Alguerrunners Un week end ricco di gare, quello appena trascorso, per gli atleti Alguerrunners alle prese con diverse distanze



ALGHERO - Dai 42 km di Valencia, ai 21Km a Cagliari e ai 10 Km di Bologna, dove hanno preso parte numerosi atleti giallorossi con prestazioni di ottimo livello e nuovi personali. A Valencia ottimo tempo per Luigi Soggiu che insieme a Carmelo Mela e Nicola Soggiu, hanno corso la Maratòn Valencia Trinidad Alfonso, quest’ultimo alle prese con la sua prima esperienza sulla distanza regina dei 42 Km.



Da Valencia a Bologna il passo è breve, qui, Antonio e Mattia Morittu hanno partecipato al 7 Trofeo Spazio Conad Vialarga di 10 Km e infine a Cagliari con Antonello Carta e Tino Satta, che hanno ben figurato nella 16ma edizione della Cagliari respira. Week-end di corse, fatica ed emozioni per i portacolori della società algherese ben rappresentata nelle diverse distanze e manifestazioni di gran livello.



L’Alguerunners con i suoi atleti, in pista ed in strada, si conferma una bella realtà nel panorama podistico regionale ed un punto di riferimento concreto ad Alghero per organizzazione e partecipazione ad eventi. Con questo trend, non si esclude un ulteriore incremento di adesioni per la prossima stagione, già a partire dal mese di gennaio.