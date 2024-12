Cor 9:19 Reyer troppo forte per le Women Non c’è partita per la Dinamo, sconfitta nettamente in casa dalla capolista imbattuta Reyer Venezia, che passa al PalaSerradimigni 93-58



SASSARI - Non c’è partita per la Dinamo, sconfitta nettamente in casa dalla capolista imbattuta Reyer Venezia, che passa al PalaSerradimigni 93-58. Venete che costruiscono il break già con un primo quarto perfetto, chiuso sul 30-12. Solo Gonzales segna con continuità, il Banco è un po’ scarico e non riesce ad opporre resistenza, le orogranata chiudono la contesa con un altro micidiale 17-3 ad inizio terzo quarto, guidate da Kuier e Smalls. Le ragazze di Restivo si preparano alla grande notte di Eurocup, mercoledì prossimo nell’andata dei playoff alle 20.30 a Sassari contro Murcia.



DINAMO WOMEN – VENEZIA 58-93 (12-30 / 31-49 (19-19) / 48-73 (17-24)

Dinamo: Nieddu, Gonzales 12 (1/1 2p 3/3 3p), Begic 4 (2/9 2p), Carangelo 12 (2/5 0/4), Toffolo 9 (3/5 1/4), Natali 4 (1/1 0/1), Pastrello 10 (2/3 1/2), Taylor 4 (2/8 0/2), Diallo 3 (1/4 2p), Grattini (0/2 3p), Spiga. All.Restivo.



Venezia: Logoh 3 (0/1 2p 1/2 3p), Berkani 2 (0/2), Smalls 17 (4/5 3/5), Villa 11 (4/6 2p 1/2 3p), Nicolodi, Pan 8 (1/2 2/3), Stankovic 13 (5/8 2p), Cubaj 11 (5/7 2p), Miccoli 4 (2/2 0/1), Santucci, Kuier 13 (4/7 0/2). All.Mazzon.