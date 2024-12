Cor 13:33 Certificazioni linguistiche ai liceali algheresi La consegna è avvenuta nei giorni scorsi, nell’auditorium del Liceo E. Fermi, alla presenza del rappresentante dell’English Centre di Sassari, Gianni Lovecchio e del dirigente scolastico dei tre licei cittadini, Liceo G. Manno, Liceo F. Costantino e Liceo E. Fermi, prof. Mario Peretto



ALGHERO - Ben sessantaquattro liceali algheresi hanno ricevuto le certificazioni linguistiche conferite dall'Università di Cambridge e 6 allievi hanno ottenuto la certificazione DELF B1 di Francese. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi, nell’auditorium del Liceo E. Fermi, alla presenza del rappresentante dell’English Centre di Sassari, Gianni Lovecchio e del dirigente scolastico dei tre licei cittadini, Liceo G. Manno, Liceo F. Costantino e Liceo E. Fermi, prof. Mario Peretto.



Gli alunni, che durante l'anno scolastico 2023/2024 hanno frequentato i corsi di preparazione tenuti dagli insegnanti, Rita Fioravanti, Rita Ninfa Masu e Elzbieta Wisniewska per l’Inglese e dal prof. Proto Nicola Carta per il Francese: hanno superato brillantemente il “Preliminary English Test – University of Cambridge” di livello B1 del QCER (18 allievi) e il “First FCE Test – University of Cambridge” di livello B2 del QCER (26 allievi). Inoltre, per la seconda volta nella storia dell’istituto, si è tenuto il corso di livello C1 del QCER per “Advanced Test – University of Cambridge”.



Diversi candidati hanno dimostrato una conoscenza linguistica in inglese superiore al livello richiesto: nel gruppo B1 tre hanno raggiunto il livello B2, nel gruppo B2 quattro allievi risultano al livello C1 mentre nel gruppo C1, uno risulta al livello C2. I certificati English Preliminary B1, First B2 e English Advanced C1 sono qualifiche riconosciute a livello internazionale, accettate da università, scuole di formazione ed enti governativi e possono migliorare le prospettive di lavoro e di studio in ambito internazionale. L'esame è accreditato da Ofqual, l'ente regolatore di qualifiche, esami e test nel Regno Unito. Anche nell'anno scolastico in corso, presso l’I.I.S. E. Fermi di Alghero sono stati attivati i corsi di preparazione agli esami Cambridge di lingua inglese per l'ottenimento delle certificazioni linguistiche ai livelli B1, B2 e C1 nonché un corso di lingua francese.