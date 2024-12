Cor 19:35 Nuova sconfitta per la Klass Coral in C La gara valevole per settimo turno di andata del campionato regionale di Serie C, è terminata con il punteggio di 67-58 a favore del Cup Sassari che hanno trovato nel finale break che ha sancito la vittoria a loro favore



ALGHERO - Una partita tirata e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni quella tra il Cus Sassari e la Klass Coral Alghero. La gara valevole per settimo turno di andata del campionato regionale di Serie C, è terminata con il punteggio di 67-58 a favore dei sassaresi che hanno trovato nel finale break che ha sancito la vittoria a loro favore.



Scendendo nei dettagli della cronaca sportiva, le due squadre in campo hanno giocato a ritmi elevati per tutte e quattro le frazioni, nonostante il tabellone restituisca un punteggio non alto. Difese a uomo per tutta la partita con un equilibrio che si è spento solo nel finale dove, la Klass Coral Alghero di coach Longano, a causa di alcune palle parse ha concesso all’avversario di fare un break che è stato decisivo.



Guardando in casa algherese, si sono registrate medie realizzative basse, con troppi errori al tiro. Un Sahud, sempre il più prolifico sul parquet, che in questa giornata non ha realizzato la sua solita percentuale a canestro. Da sottolineare la prestazione di Marco Cesaraccio, ieri il migliore in campo. Probabilmente la mancanza di concentrazione in momenti topici e qualche errore di troppo, hanno inficiato anche questa partita per la Coral, priva ancora del suo Capitano Musso, assente da due turni e che tornerà in campo nella prossima gara contro il Sant’Orsola, sabato 14 Dicembre alle 17.30 al “Pala Simula”, a Sassari. Gli algheresi restano a 4 punti in classifica.



CUS SASSARI - KLASS CORAL ALGHERO 67-58

CUS SASSARI: Onali, Dongu, Demartis 2, Ruiu ne, Spanu 12, Cecchini 16,

Piras 10, Lizzeri, 15, Idini 10, Canu 2, Gaio, Manca ne. Allenatore Sassu G.

KLASS CORAL ALGHERO : Cesaraccio 18, Tilloca 2, Sahud 13, Fumanti 2, Manunza, Cherchi 5,

Scalise 8, Busi 2, Simula 2, Ibba 6. Allenatore Longano F.

PARZIALI: 17-11; 19-17; 10-14; 21-16