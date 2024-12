Cor 7:23 Fc Alghero travolto a Perfugas Una sconfitta pesante al termine di una partita dove i giallorossi hanno mostrato grossi limiti tecnici e caratteriali. Un brutto passo indietro rispetto alle ultime partite



ALGHERO - Brutta battuta d'arresto della Fc Alghero che sul campo del San Giorgio Perfugas viene surclassata dai padroni di casa con il risultato di 4 – 0. Una sconfitta pesante al termine di una partita dove i giallorossi hanno mostrato grossi limiti tecnici e caratteriali. Un brutto passo indietro rispetto alle ultime partite. Per la cronaca, dopo appena venti secondi Fc Alghero in svantaggio: discesa sulla sinistra di Gurrieri che calcia un rasoterra senza pretese che finisce in rete. Gol che esalta il San Giorgio Perfugas e manda in confusione gli algheresi.



Passano due minuti e i padroni di casa raddoppiano con la difesa giallorossa in bambola. Azione che nasce sempre sulla sinistra, Previti sfrutta indecisione Fc Alghero e insacca il pallone del 2-0. Al 14’ ancora i padroni di casa pericolosi con Gurrieri che dalla destra fa partire un cross in area che si spegne sul fondo. Fc Alghero cerca spiragli in avanti, ma i giocatori sembrano ancora “storditi” dal doppio svantaggio. Ci prova ancora il San Giorgio Perfugas al 22’ con un tiro dalla lunga distanza di Previti che Frau devia in corner. Per vedere la prima vera azione in attacco della Fc Alghero bisogna aspettare il 25’ quando un tiro cross di Pilo crea scompiglio nell’area avversaria.



La Fc Alghero cerca di spingere, aprendosi alle ripartenze dei padroni di casa. Si va al secondo tempo e la Fc Alghero non riesce a reagire. Sono i padroni di casa che al 64’ triplicano con Cassinelli. Girandola di sostituzioni in casa Fc Alghero per dare maggior peso in fase avanzata, ma i padroni di casa controllano bene. Nel finale il San Giorgio Perfugas in contropiede sigla il 4-0 finale con Giagheddu. Nonostante la sconfitta la Fc Alghero rimane agganciato al gruppo di testa, a due punti dal secondo posto, occupato dal Ploaghe, e a sette dalla capolista Campanedda. Domenica prossima sarà di scena sul campo del La Salette Olbia.



SAN GIORGIO PERFUGAS – FC ALGHERO: 4 – 0

SAN GIORGIO PERFUGAS: Saragato, Casu, Canu, Spano, Lostia, Romero, Gurrieri (15' st Scarzella), Previti, Cassinelli (31' st Luque), Ruiu (29' st Sotgia), Milia (33' st Giagheddu).

A disposizione: Muntoni, Eretta, Pitruzzello.

Allenatore: Paolo Piga

FC ALGHERO: Frau, Depalmas, Merella (38' st Sasso), Correddu (25' st Moretti), Peana Riccardo, Gnani, Nemore (25' st Serra Raimondo), Delias, Pilo (25' st Cherchi), Pintus, Zappino.

A disposizione: Serra Francesco, Ardu, Marrosu, Sanna, Nuoto.

Allenatore: Peppone Salaris

ARBITRO: Alessandro Deidda di Cagliari

RETI: 1’ Gurrieri, 2’ Previti, 64' Cassinelli, 92' Giagheddu