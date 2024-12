Cor 10:24 l Nuovo lIbro di Neria De Giovanni a Roma «Sono molto felice di poter riparlare dr mio libro sul mito di Europa- ha dichiarato Neria De Giovanni, presidente dell´Associazione Internazionale Critici letterari- proprio il 10 dicembre quando si consegna a Stoccolma il Premio Nobel, che la nostra Grazia Deledda ricevette nel 1927, unica scrittrice italiana ad avere avuto questo riconoscimento»



ALGHERO - "Europa, una Dea un Continente" (Nemapress Edizioni) di Neria De Giovanni sarà al centro di un incontro alla Biblioteca Casa delle Letterature di Roma, oggi, martedì 10 dicembre, ore 17.30. «Sono molto felice di poter riparlare dr mio libro sul mito di Europa- ha dichiarato Neria De Giovanni, presidente dell'Associazione Internazionale Critici letterari- proprio il 10 dicembre quando si consegna a Stoccolma il Premio Nobel, che la nostra Grazia Deledda ricevette nel 1927, unica scrittrice italiana ad avere avuto questo riconoscimento».



Il libro approfondisce la vicenda mitologica di Europa, la principessa-dea che ha dato il nome al nostro continente. Diviso in due parti, nella prima Europa parla direttamente della sua vita e nella seconda invece la De Giovanni presenta il mito raccordato con gli altri episodi mitologici delle dee che ruotano attorno a Creta. Una nuova lettura del mito di Europa.



E se avesse scelto lei di salire sulla groppa del toro? Europa vuole conoscere altre terre, oltre le spiagge assolate di Tiro, in Fenicia, l’odierna Libano. Viaggiare per esplorare. Il toro gliene offre la possibilità traghettandola verso Creta. Stupro? Rapimento? Forse fuga volontaria alla scoperta di un nuovo mondo. Il volume è arricchito da una galleria fotografica dei quadri più famosi che illustrano il ratto di Europa e dai brani di letteratura, da Omero a Ovidio, Orazio e Mosco che raccontano la storia di Europa.