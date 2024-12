Cor 19:00 Il Consiglio comunale trasloca a Villa Maria Pia Villa Maria Pia nuova prestigiosa sede istituzionale del Comune. Nel complesso monumentale le sale di rappresentanza del Consiglio comunale e della Presidenza del Consiglio, a breve il trasloco. Nuovi uffici in città: al via nei primi mesi del 2025 i lavori per i nuovi spazi comunali in via Michelangelo



ALGHERO - La casa di rappresentanza del Comune di Alghero trova dimora nella Villa Maria Pia, il complesso monumentale storico, antica sede della Colonia Penale e azienda agraria di Cuguttu. La Giunta ha deliberato nei giorni scorsi di destinare gli spazi dell’immobile quale sede provvisoria, e in attesa dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Civico di via Columbano, della Sala Consiliare, della Sala di Rappresentanza e della Presidenza del Consiglio. Disposto contestualmente il trasloco degli arredi attualmente depositati nei locali al Quarter e l’adeguamento delle sale della prestigiosa casa colonica con le necessarie attrezzature audio, registrazione video, con il relativo software di gestione, in tecnologia wireless nei locali.



Al via ora l’adozione degli atti gestionali, le misure organizzative e gli eventuali adeguamenti strutturali funzionali alla messa a disposizione dei locali. La Giunta ha inoltre approvato il progetto definitivo - esecutivo delle opere di riqualificazione degli spazi contenuti nei locali di via Michelangelo, nel complesso dell’ex Mattatoio comunale, retrostanti lo stadio Mariotti dove troveranno sede nuovi uffici a disposizione dell’Amministrazione per intervenire sull’ampliamento delle disponibilità di uffici necessari alla macchina amministrativa. I lavori di riqualificazione di via Michelangelo potranno contare su risorse finanziarie pari a 780 mila euro che trovano disponibilità nel bilancio comunale. Gli spazi a disposizione saranno di circa 300 mq, ( mq 215 esistenti e mq 90 di ampliamento) che si renderanno utili al termine dei lavori di adeguamento che consistono negli interventi di riqualificazione dei locali esistenti, nell’ampliamento del fabbricato, nella sistemazione degli spazi esterni.



Previste opere di manutenzione straordinaria con restauro, realizzazione del corpo in ampliamento, efficientamento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche, impianti tecnologici. In passato il complesso di immobili di cui il fabbricato fa parte era adibito a macello comunale. La trasformazione in uffici moderni ed efficienti sarà possibile vederla dopo l’aggiudicazione dell’appalto, la cui data stimata dagli uffici del Settore Opere pubbliche è per marzo – aprile 2025. I tempi di esecuzione delle opere, una volta avviato il cantiere, saranno di circa 200 giorni.