Cor 13:50 Tore Burruni Campió Mundial: il libro Un omaggio al grande uomo, al campione, alla sua famiglia e alla città di Alghero. Insieme all´autore i figli del Campione, Gianfranco e Pier Paolo. Prezioso l´intervento di Tore Erittu, Campione Italiano dei pesi Massimi Leggeri



ALGHERO - “Tore Burruni Campió Mundial” è il titolo del libro di Antonio Budruni storico e scrittore algherese, presentato giovedì sera ad Alghero, nella sala conferenze “Lo Quarter". Il libro è realizzato dalla Associazione di Promozione Sociale “Tore Burruni” e da Alldigital Alghero, narra le varie tappe sportive che si intrecciano con le vicende di vita e di sentimenti del Campione Mondiale di Pugilato dei pesi Mosca Tore Burruni.



Con la prefazione del noto procuratore sportivo Giovanni Branchini che sottolinea che il padre Umberto manager di Tore, “aveva per lui un affetto particolare che andava oltre il rapporto tra procuratore e pugile”, Il libro è impreziosito da articoli giornalistici dell’epoca e fotografie che consentono di conoscere il mondo del pugilato negli anni d’oro della boxe algherese. In questo libro l’autore ha ricostruito, in parte, anche la storia della città di Alghero a cominciare dal 1933 anno di nascita di Salvatore Burruni, per concluderla nel 2004 anno della scomparsa del Campione Mondiale dei pesi mosca e Campione Europeo dei pesi gallo.



Alla presentazione ha preso parte con l'autore il giornalista Carlo Branca, presidente della Associazione, i figli del Campione Gianfranco e Pier Paolo. Preziosi gli interventi di Tore Erittu, Campione Italiano dei pesi Massimi Leggeri e oggi insegnante di pugilato, Mario Mastino Presidente Regionale Associazione Medaglie d’Oro al Valore Atletico e in video conferenza Maurizio Stecca Campione Olimpico Los Angeles 1984, Campione del Mondo WBO pesi Piuma e Vice Presidente Associazione Medaglie d’Oro al Valore Atletico.