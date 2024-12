Cor 19:41 Innovazione: bandi per le imprese sarde Sono due nuovi bandi pubblicati dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, rivolti alle micro, piccole e medie imprese sarde, nell’ambito del programma e.INS - Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, finanziato dal MUR nell’ambito della Missione 4 Componente 2 del PNRR “Creazione e Rafforzamento di “Ecosistemi dell’Innovazione”



CAGLIARI - La costituzione di un elenco di coach e advisor per offrire supporto alle imprese nell’utilizzo di strumenti di finanza tradizionale e alternativa e la possibilità, per circa 100 aziende, di partecipare ad un percorso sperimentale di coaching e mentoring. Sono due nuovi bandi pubblicati dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, rivolti alle micro, piccole e medie imprese sarde, nell’ambito del programma e.INS - Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, finanziato dal MUR nell’ambito della Missione 4 Componente 2 del PNRR “Creazione e Rafforzamento di “Ecosistemi dell’Innovazione”.



Il progetto mira a rafforzare le competenze economico-finanziarie delle imprese sarde e al miglioramento dell’accesso al credito attraverso l’utilizzo di strumenti di finanza tradizionale e alternativa. Con la Camera di Commercio di Sassari capofila dello “Spoke 4 - Finanza e Credito per la transizione digitale della società”, ci sono le Camera di Commercio di Cagliari-Oristano e di Nuoro, il Banco di Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari. Stamane il presidente dell’ente camerale di Cagliari-Oristano, Maurizio de Pascale, il presidente e la vicepresidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti e Maria Amelia Lai, il presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò, il segretario generale di Cagliari, Cristiano Erriu, il segretario generale della Camera di commercio di Sassari, Pietro Esposito, insieme a Danilo Maiocchi, direttore generale di Innexta, hanno presentato i due bandi.



«E’ un progetto all’avanguardia – ha detto il presidente de Pascale - e ha suscitato l’interesse anche di Borsa Italiana, che verrà in Sardegna per verificare cosa accade nel mondo delle piccole aziende con gli strumenti di finanza alternativa e creativa, in un momento nel quale, molto probabilmente, secondo le stime delle banche centrali e della Bce, ci sarà una restrizione del credito per il mondo economico. Questo progetto va proprio nella direzione di aiutare l’economia sarda». «Spoke 4 – ha aggiunto il presidente Visconti - è un pezzo di un progetto più ampio, a valere sui fondi PNRR coordinati dall’ Università di Sassari. Oggi questo progetto diventa regionale, grazie alla collaborazione tra tutte le Camere di Commercio dentro Unioncamere Sardegna, i cui beneficiari saranno le imprese sarde che volessero cimentarsi con progetti di innovazione, a favore delle start up o di quelle imprese che hanno difficoltà di accesso al credito tradizionale, avendo però delle idee a trazione digitale che possano essere sostenute da due bandi di nuova edizione».



Il primo Avviso nasce per istituire un l’elenco di Coach e Advisor in grado di fornire supporto, preferibilmente professionisti e società di consulenza, (on site e a distanza) alle imprese che parteciperanno al percorso sperimentale finalizzato a consolidare e rafforzare le competenze degli operatori economici nel dialogo con gli istituti bancari, i fondi di investimento, gli operatori di venture capital e tutti gli altri attori attivi nel settore della finanza innovativa. Il secondo Avviso è volto a selezionare fino a un massimo di 100 imprese interessate a partecipare al percorso di Coaching e mentoring, previa presentazione di un breve progetto di innovazione per il quale si prospetta il fabbisogno di finanza alternativa.