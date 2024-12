Cor 22:33 Nuovo consiglio di amministrazione per l´Its Tagss Gli ITS sono percorsi post diploma che offrono percorsi di studi di alta formazione tecnica, fortemente orientati alle esigenze del mercato del lavoro. Si tratta di istituzioni che nascono dalla collaborazione tra il mondo accademico, le imprese e le istituzioni locali, con l´obiettivo di formare figure professionali altamente qualificate in settori strategici per lo sviluppo dei territori



SASSARI - Ed anche in Sardegna stanno iniziando a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama formativo. Si sviluppano su percorsi della durata di due anni, capaci di snodarsi in parallelo al sistema universitario e che consentono di acquisire conoscenze, abilità e competenze per lavorare in contesti operativi anche perché pensati e progettati con l'importante contributo delle imprese.

Per un titolo finale che ha valenza europea. Non solo, a chi ha frequentato almeno l’80% del corso e superato la verifica finale, viene rilasciato un "diploma tecnico superiore", che si colloca al quinto livello del quadro europeo delle qualifiche (QEQ). E che rivestirà negli anni sempre maggiore rilevanza.



Gli ITS, in questo senso, rappresentano un'eccellente opportunità per i giovani che desiderano costruirsi un futuro professionale solido e gratificante. Offrendo una formazione altamente specializzata e professionalizzante, sono in grado di preparare i giovani a diventare i protagonisti del mondo del lavoro del futuro. Semplicemente perché è un'opportunità unica per costruirsi un futuro professionale solido. All'interno degli Its non si studiano solo nozioni teoriche, ma si acquisiscono competenze pratiche immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Con questi presupposti e con obiettivi di prospetto evidenziati dai corsi attivati e in fase di attivazione, è stato definito il nuovo consiglio di amministrazione dell'Its Tagss che ha sede a Sassari. Ne faranno parte: Angelo Loi, Paolo Acone, Matteo Luridiana, Giuseppe Mascia, Angelo Masala, Filippo Gambella e Pasquale Tanda. Alla presidenza è stato confermato Pasquale Tanda e alla direzione Ottavio Sanna.



All'Its Tagss aderiscono ben trentanove soci quali: i comuni di Perfugas, Sassari, Bono, Bonorva, Thiesi, Pattada,Nuoro, Nule. Aziende: F.Ili Pinna Industria Casearia spa, Pastificio Tanda & Spada, Sa Marigosa, Siproject, panificio Dettori, Abinsula, Consorzio tutela pecorino romano. Istituti tecnici: IIS "E.Fermi", IIS "N.Pellegrini", Istituto tecnico "Amsicora", istituto Don Deodato, Istituto di istruzione superiore "Duca degli Abruzzi"; Enti pubblici: Università degli Studi di Sassari, Camera di Commercio Sassari, Accademia di belle Arti, Parco Porto Conte Alghero, Fondazione Distretto Rurale di Barbagia, Distretto Bio, Fondazione di Sardegna. Associazioni di categoria: Confagricoltura, Collegio dei Periti agrari e Periti agrari laureati, Confederazione italiana agricoltori CIA, Consorzio agnello IGP , Coldiretti Sardegna, A.G.C.I., Confindustria, Primo Principio, Conforma, A.I.L.U.N. Enti di formazione: IEFCA, ISFORAPI.