Al Ristorante Ramblas il pranzo di solidarietà Il Natale non è solo un momento di festa, ma anche di condivisione e attenzione verso gli altri: un gesto di comunità per il 24 dicembre grazie al supporto di associazioni e privati



ALGHERO - Pranzo di Solidarietà ad Alghero: un gesto di comunità per il 24 dicembre. Per molte famiglie algheresi, la vigilia di Natale avrà un sapore speciale e un significato ancora più profondo. Il Ristorante Ramblas, ospiterà il Pranzo di Solidarietà, un’iniziativa nata per offrire un momento di condivisione e serenità a molte famiglie di Alghero.



Grazie alla collaborazione con la Caritas e la Parrocchia Nostra Signora della Mercede, infatti, diverse famiglie potranno partecipare gratuitamente a questo pranzo speciale, trasformando una giornata ordinaria in un’occasione di condivisione. L’evento è reso possibile anche grazie al contributo di Conad e Sella & Mosca, che hanno fornito supporto per l’iniziativa.



L’impegno congiunto di queste realtà locali dimostra che, unendo le forze, è possibile fare la differenza e lanciare un messaggio di solidarietà che va oltre il periodo natalizio. «Questa iniziativa rappresenta non solo un aiuto concreto, ma un invito a riflettere sull'importanza della comunità. Speriamo che possa essere d’ispirazione per altri ristoratori e attività locali, affinché si moltiplichino i gesti di solidarietà sul territorio»", ha dichiarato un portavoce del Ristorante Ramblas. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, è possibile contattare le associazioni coinvolte.