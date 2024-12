Cor 7:05 Un anno in viaggio con Shardana Tours Un 2025 tutto da scoprire. Saranno decine le proposte di viaggio organizzato con decollo dalla Riviera del Corallo e atterraggio nei posti più affascinanti dei cinque continenti. Venerdì alle ore 18 lo speciale evento al Quarté Sayàl



ALGHERO - Viaggiare è un po come rinascere. Ogni volta in un modo sempre diverso. Un confronto ed un incontro continuo con nuove realtà, nuovi mondi. Un potente antidoto contro i delicati equilibri geopolitici che inconsapevolmente ci accompagnano ad ogni risveglio. Esperienze da raccontare e lunghe un intero anno, perché il desiderio di viaggiare non conosce freni.



Shardana Tours - l'agenzia specializzata in esperienze di viaggio uniche e originali in giro per il mondo - organizza per la giornata di venerdì 20 dicembre, ore 18 presso il Quarté Sayàl di Alghero - uno speciale aperitivo dove raccontare "un anno di viaggi": dall'Islanda, Bali e Java, all'India, la Turchia, il Vietnam e il Marocco, fino all'Uzbekistan, Egitto, Giappone, il Portogallo, la Polonia e la splendida Namibia.



Nell'occasione sarà presentato in anteprima il calendario delle proposte per il 2025, ricco di mete straordinarie e nuove avventure affascinanti. Sarà il collaudato staff che da più di 25 anni organizza itinerari unici e originali, a svelare tutti i dettagli e gli itinerari in programma. Durante la serata, oltre all'immancabile brindisi benaugurale, tra tutti i presenti verranno estratti dei premi-viaggio, un motivo in più per non mancare.