Mauro Uselli: concerto natalizio all´AlguerHall

ALGHERO - Il Cap d’Any incanta il nord ovest della Sardegna con i grandi appuntamenti del Natale. Il maestro Mauro Uselli, suonerà in concerto all’interno del vasto cartellone di eventi del Cap d’Any all’Alguer e accoglierà il pubblico nel nuovo spazio AlguerHall all’interno del Quarter, nel centro storico, domenica prossima 22 dicembre alle 12 00. Uselli proporrà un live di musica indostana al flauto bansuri; ad accompagnarlo un altro grande artista che con lui ha stretto da tempo un sodalizio musicale GianGiacomo Carta, al pakiwuei. Il concerto porta in scena la loro liasion artistica e si rinnova, diventando un vero inno alla vita. Una trovata originalissima, che vuole, da un lato, cullare lo spirito del Natale, dall’altra unire in un unico concetto musicale, tutte le razze, le religioni, i colori del mondo.



Uselli non porta in scena solo musica indiana: nelle sue composizioni c’è tutto ciò che conosce da sempre riuscendo ad improvvisare intervallando momenti bizzarri e classica, in una fusion in cui riemerge barocco e romantico, stati e virtuosismi jazzistici contemporanei, un concentrato di improvvisazione totale. La ritmica è a cura del maestro percussionista Giangiacomo Carta suonatore di pakhawaj un antichissimo strumento indiano dal grande fascino predisposto al completamento dello stato ipnotico dell’ascoltatore. Il duo è ormai attivo in tutta Italia esibendosi nei teatri e club dedicati alla musica indiana, riscuotendo notevoli consensi.



Per questa occasione i musicisti si esibiranno in una performance articolata, portando in scena la più raffinata e antica tradizione dei raga ; la tipica composizione indiana che rischiara la mente e volge ad uno stato di pace e bellezza. Da tempo Uselli è impegnato nella divulgazione della musica indiana, mettendo in piedi concerti nei luoghi più insoliti della Sardegna e del mondo, creando una comunità di ascoltatori vera e propria, seguaci e follower che amano il suo stile e le improvvisazioni mistiche. La sua produzione diventa un ponte tra l’India e la Sardegna, attenzionata dai grandi maestri indiani di raga e seguitissima sul suo canale facebook e youtube. L’appuntamento con questa immersione nello spirito natalizio, è fissato per il 22 dicembre, con ingresso libero.