S.A. 10:33 King Biscuit in concerto al tramonto di Porto Ferro In scena il trio composto da Andrea Capurso (voce & armonica), Mattia Rio (chitarra & voce) e Paolo Redaelli (basso & batteria). Appuntamento venerdì 11 luglio



SASSARI - Arriva dalla Lombardia ma affondano le radici nella tradizione Blues che attraversa e caratterizza l’America: il King Biscuit Time Blues Trio sarà atteso protagonista sul palcoscenico del Baretto di Porto Ferro (domani, venerdì 11 luglio al tramonto) per il secondo appuntamento dell’edizione 2025 del BlueSunset festival. Il trio composto da Andrea Capurso (voce & armonica), Mattia Rio (chitarra & voce) e Paolo Redaelli (basso & batteria) nasce nell’ottobre 2020 dall’incontro tra il duo originario - composto da Capurso e Rio - e Redaelli, che prende parte al progetto in occasione della registrazione del primo disco “Live To Reel”.



Il trio propone un repertorio ispirato alla tradizione del primo blues elettrico di Chicago, con particolare riferimento ad artisti come Muddy Waters, Little Walter, Sonny Boy Williamson II, Jimmy Reed e J.B. Lenoir. Il suono è ruvido, autentico e radicato nella tradizione afroamericana, ma al contempo vitale e coinvolgente. Sarà come detto questo il secondo dei dieci appuntamenti di un evento che scorrerà lungo tre mesi (luglio agosto e settembre) e che da ben nove estati fa da sfondo a un festival che per location - la baia di Porto Ferro -, suggestioni e capacità di ottimizzare il suo essere ha pochi eguali in Sardegna: il BlueSunset Festival di Porto Ferro, raccontando un viaggio da vivere fra Delta del Mississippi e le strade di Olbia, passando per Los Angeles, Verona e New Orleans.. il tutto in ottima compagnia.



Il festival prosegue poi con Giudi e Quani (18/07), Max Lazzarin & BlueSunset Band + Lakeetra Knowles (25/07), Ciumba Electric Gumbo (31/07), T.R.E.S. – Tres Radio Express Service (3/08), Naima Faraò (8/08), Purple Drip (22/08), Anthony Basso & BlueSunset Band (29/08) e Francesco Piu Band (5/09) per un gran finale affidato al bluesman sardo per eccellenza. C’è anche una ulteriore data in lavorazione, ciliegina sulla torta di una edizione già densa di grande Blues.