S.A. 10:08 Kickboxing Alghero brilla ai campionati regionali Domenica 15 dicembre si è disputato il campionato Sardo Kickboxing valido per le qualificazioni al criterium e ai campionati Italiani e il Trofeo a contatto pieno di Kickboxing e Muay Thai



ALGHERO - Grande giornata dedicata alla kickboxing per un evento di eccezione. Domenica 15 dicembre si è disputato il campionato Sardo Kickboxing valido per le qualificazioni al criterium e ai campionati Italiani e il Trofeo a contatto pieno di Kickboxing e Muay Thai. Kickboxing Alghero capitanata dal maestro Pierfranco Sanna ha schierato 3 atleti al saluto iniziale. Federico Tilocca e Tiziano Mura, entrambi schierati in una difficilissima pool a 10 atleti nella categoria oltre 60 kg, hanno ottenuto risultati differenti. Mentre Federico Tilocca ha perso seppur incrociando bene i guantoni, nonostante tecnicamente non fosse inferiore al suo avversario, Tiziano Mura ha sfoderato un esordio da applausi, vincendo nettamente la qualificazione per poi imporsi successivamente anche nella semifinale.



Si è arreso solo in finale, dove probabilmente è subentrata un pizzico di stanchezza, portando a casa una meritatissima medaglia d'argento. La sera il palazzetto ha ospitato il contatto pieno dove Kickboxing Alghero ha schierato l'esordiente Davide De Martis. Sul ring centrale Davide si è dimostrato subito freddo, concentrato e determinato al cospetto dell atleta Samuele Cafaro del team Palastike, decisamente più alto di Davide e dotato di ottima tecnica e dopo un primo round sostanzialmente in equilibrio, con buona combinazione di colpi di entrambi, Davide Demartis ha preso il controllo e con buona autorevolezza ha vinto la gara, consacrandosi come una delle stelle emergenti più brillanti del panorama Sardo (e non solo) della Kickboxing. Ora conto alla rovescia per l'attesissimo Alghero Koral Kombat in programmazione al Palasport Luca Manchia Domenica 19 Gennaio 2025 che vedrà impegnati oltre 200 atleti per una delle gare più spettacolari del circuito.



Nella foto: Davide Demartis esulta dopo la vittoria