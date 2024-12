S.A. 19:31 Catasto energetico digitale dal 23 gennaio Lo annuncia l’assessore dell’Industria, Emanuele Cani. In totale saranno movimentate digitalmente circa 40 mila pratiche annue, attualmente gestite tramite i canali ordinari di posta certificata



CAGLIARI - «A partire dal 23 gennaio 2025, anche la Sardegna avrà il suo Catasto Energetico Regionale degli Edifici (CERESar) digitale, con l’attivazione della nuova modalità di presentazione delle attestazioni di prestazione energetica (APE) attraverso il portale SIRA Sardegna. La Regione Sardegna si conforma così, al pari delle altre regioni, alla normativa vigente, dotandosi di uno strumento di semplificazione e trasparenza nella gestione delle relative procedure». Lo annuncia l’assessore dell’Industria, Emanuele Cani. In totale saranno movimentate digitalmente circa 40 mila pratiche annue, attualmente gestite tramite i canali ordinari di posta certificata.



Le pratiche dovranno essere presentate sempre mediante il modulo GPA. I soggetti certificatori dovranno provvedere al versamento di un contributo pari a euro 10, tramite PagoPA, per ogni singolo attestato registrato sul CERESar. Non sarà più possibile trasmettere le attestazioni di prestazione energetica via PEC. Sarà attivo un servizio di assistenza online dedicato, raggiungibile dalla home page del portale. La piattaforma SIRA costituirà l’unica modalità di accesso per l’invio, la consultazione e l’estrazione di copia delle attestazioni di prestazione energica registrate dal 23 gennaio 2025. Gli uffici dell’assessorato dell’Industria provvederanno nei prossimi giorni ad inviare una comunicazione agli ordini professionali, alle amministrazioni comunali e agli enti deputati ai controlli.