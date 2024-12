S.A. 14:46 Scippa donna a Sassari ma viene fermato I militari hanno avviato immediatamente le ricerche del fuggitivo e, anche grazie all’aiuto di un passante che si era subito messo all’inseguimento del malvivente, sono riusciti ad individuare l’uomo e a bloccarlo.



SASSARI - Arresto per scippo a Sassari. I carabinieri sono intervenuti nei giorni scorsi in via Oriani dove una donna era stata avvicinata da un soggetto che, con una mossa repentina, le aveva sottratto il borsello contenente i propri documenti e del denaro contante. I militari hanno avviato immediatamente le ricerche del fuggitivo e, anche grazie all’aiuto di un passante che si era subito messo all’inseguimento del malvivente, sono riusciti ad individuare l’uomo e a bloccarlo. A seguito della perquisizione eseguita, l’uomo è stato trovato in possesso sia della refurtiva che di un attrezzo multiplo verosimilmente utilizzato per forzare serrature. Al termine delle attività di rito, la refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria mentre l’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.